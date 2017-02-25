Chelsea, İspanyol yıldızlarıyla kazandı
﻿
Site İçi Arama
﻿

CHELSEA, İSPANYOL YILDIZLARIYLA KAZANDI

Chelsea, İspanyol yıldızlarıyla kazandı

Lider Chelsea, sahasında Swansea City'i 3-1 mağlup etti.

274 Okunma

İngiltere Premier Lig'deki 26. hafta mücadelesinde lider Chelsea, sahasında Swansea City'i 3-1 mağlup etti.

Ligde son üç haftada iki beraberlik alan Chelsea, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Swansea City karşısında 19. dakikada Cesc Fabregas'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Swansea City, ilk yarıda kaybolan süre oynanırken Fernando Llorente ile beraberliği sağlayan golü kaydetti ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik skorla gitti.

Pedro'nun 72. dakikadaki golüyle rakibi karşısında yeniden öne geçen İtalyan teknik adam Antonio Conte yönetimindeki Chelsea, 84. dakikada Diego Costa ile farkı 2'ye çıkardı ve üç puana üç golle uzandı.

Kariyerinde 300. Premier Lig maçına çıkan Fabregas, bu başarıyı yakalayan ilk İspanyol futbolcu olurken, sahadan galibiyetle ayrılan Chelsea, puanını 63'e çıkardı ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

ETİKETLER
Ankaragücü, Niğde'de telafi peşinde
Maliye Piyango, Halkbank'ı üzdü
Osmanlıspor maç saatini bekliyor
Hacettepe, yine Ankara 19 Mayıs'ta
Ziraat Bankası, MSK karşısında zorlanmadı
Süper Amatör Lig'de liderlik savaşı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿