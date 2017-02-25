VAKIFBANK NAMAĞLUP LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, 18. maçından da galip ayrılarak namağlup liderliğini sürdürdü. İdmanocağı ise 14. yenilgisini yaşadı.
Salon: Trabzon 19 Mayıs
Hakemler: Deniz Güvenç Demir, Gürhan Gül
İdmanocağı: Sanchez, Birgül Güler, Matienko, Ecem Hocaoğlu, Fatma Beyaz, Skowronska (Ayça Naz İhtiyaroğlu, Kicka, Nefize Bayramoğlu)
VakıfBank: Gözde Kırdar, Cansu Özbay, Melis Ayşe Gürkaynak, Lonneke, Özgenur Yurdagülen, Kimberly (Gizem Örge, Naz Akyol Aydemir, Melis Durul, Milena, Cansu Çetin)
Setler: 24-26, 15-25, 21-25
Süre: 86 dakika (33, 25, 28)