VakıfBank namağlup liderliğini sürdürdü
﻿
Site İçi Arama
﻿

VAKIFBANK NAMAĞLUP LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

VakıfBank namağlup liderliğini sürdürdü

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, deplasmanda İdmanocağı'nı 3-0 yendi.

231 Okunma

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, 18. maçından da galip ayrılarak namağlup liderliğini sürdürdü. İdmanocağı ise 14. yenilgisini yaşadı.

Salon: Trabzon 19 Mayıs

Hakemler: Deniz Güvenç Demir, Gürhan Gül

İdmanocağı: Sanchez, Birgül Güler, Matienko, Ecem Hocaoğlu, Fatma Beyaz, Skowronska (Ayça Naz İhtiyaroğlu, Kicka, Nefize Bayramoğlu)

VakıfBank: Gözde Kırdar, Cansu Özbay, Melis Ayşe Gürkaynak, Lonneke, Özgenur Yurdagülen, Kimberly (Gizem Örge, Naz Akyol Aydemir, Melis Durul, Milena, Cansu Çetin)

Setler: 24-26, 15-25, 21-25

Süre: 86 dakika (33, 25, 28)

ETİKETLER
Ankaragücü, Niğde'de telafi peşinde
Maliye Piyango, Halkbank'ı üzdü
Osmanlıspor maç saatini bekliyor
Hacettepe, yine Ankara 19 Mayıs'ta
Ziraat Bankası, MSK karşısında zorlanmadı
Süper Amatör Lig'de liderlik savaşı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿