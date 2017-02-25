''3 DAKİKADA 2 GOL YİNE TRAVMA"

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un teknik sorumlusu Mustafa Ati Göksu, Şanlıurfaspor'u 4-0 yendikleri maça ilişkin, ''Futbolcularımız çok iyi mücadele verdiler. İnşallah bundan sonra da bunun devamını getirip alt sıralardan üstlere doğru tırmanacağız.'' dedi.

Göksu, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok iyi oynayarak kazandıklarını söyledi.

Bandırmaspor taraftarına teşekkür eden Göksu, ''Futbolcu kardeşlerimiz özveride bulundular. Geçen hafta Balıkesirspor'a farklı mağlup olmuşlardı ve bunu kapatmak onların elindeydi. Futbolcularımız çok iyi mücadele verdiler. İnşallah bundan sonra da bunun devamını getirip alt sıralardan üstlere doğru tırmanacağız diye düşünüyorum.'' diye konuştu.

Şanlıurfaspor cephesi

Şanlıurfaspor Yardımcı Antrenörü Serkan Demir, 3 dakikada yedikleri 2 golün takımında travma oluşturduğunu dile getirdi.

Karşılaşmada çok gol kaçırdıklarına değinen Demir, şunları kaydetti:

''Bu oyunla bu skor yan yana yakışık durmuyor ama yapacak bir şey yok. Artık bu sıkıntılı durumdan hep beraber çıkmak zorundayız. Oyuna başladığımızda gole kadar pozisyonlarımız var. Gol kaçırma hastalığını bu maçta da tekrarladık. Futbol her ne kadar iyi oyun olsa da bir gol çok şeyi değiştirebiliyor. Geçen hafta da Göztepe maçında travma yaşamıştık. 2-0 galipken 90+3. dakikada sonra 2 gol yemiştik. O travmanın ardından burada da 3 dakikada 2 gol yemek bizim için yine travmadır.''