Basketbol: Toplu sonuç

Spor Toto Basketbol Süper Ligi ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne 19. hafta maçlarıyla devam edildi.
Alınan sonuçlar şöyle:
- Spor Toto Basketbol Süper Ligi
Yeşilgiresun Belediyespor-Beşiktaş Sompo Japan: 62-82
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: 100-81
Demir İnşaat Büyükçekmece-Banvit: 65-89
Best Balıkesir-TOFAŞ: 81-86
- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Adana ASKİ-Fenerbahçe: 69-76
İstanbul Üniversitesi-Galatasaray: 65-78
Yakın Doğu Üniversitesi-Girne Üniversitesi: 69-54
Bellona AGÜ-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 75-61
Beşiktaş-Tosyalı Toyo Osmaniye: 75-67
Mersin Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ: 66-75