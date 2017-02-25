Basketbol: Toplu sonuç
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BASKETBOL: TOPLU SONUÇ

Basketbol: Toplu sonuç

Spor Toto Basketbol Süper Ligi ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne 19. hafta maçlarıyla devam edildi.

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Spor Toto Basketbol Süper Ligi ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne 19. hafta maçlarıyla devam edildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

- Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Yeşilgiresun Belediyespor-Beşiktaş Sompo Japan: 62-82

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: 100-81

Demir İnşaat Büyükçekmece-Banvit: 65-89

Best Balıkesir-TOFAŞ: 81-86

- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Adana ASKİ-Fenerbahçe: 69-76

İstanbul Üniversitesi-Galatasaray: 65-78

Yakın Doğu Üniversitesi-Girne Üniversitesi: 69-54

Bellona AGÜ-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 75-61

Beşiktaş-Tosyalı Toyo Osmaniye: 75-67

Mersin Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ: 66-75 

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