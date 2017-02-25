ATİKER KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Atiker Konyaspor'un teknik direktör Aykut Kocaman, son oynanan Gençlerbirliği maçının 11'ine göre biri zorunlu 5 değişiklik yaptı.

Kocaman, Gençlerbirliği maçının 11'inde yer alan oyunculardan Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Milosevic ve Bajic ile sarı kart cezalısı Ömer Ali Şahiner'in yerine Fofana, Douglas, Jonsson, Halil İbrahim Sönmez ve Rangelov'u sahaya sürdü.

Atiker Konyaspor, karşılaşmaya Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Douglas, Jonsson, Volkan Fındıklı, Fofana, Halil İbrahim Sönmez, Hadziahmetovic ve Rangelov 11'iyle başladı.

- Trabzonspor'da 2 zorunlu değişiklik

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Aytemiz Alanyaspor ile ligde oynanan karşılaşmanın ilk 11'ine göre 2 zorunlu değişiklikle takımını sahaya sürdü.

Yanal, Atiker Konyaspor karşısında sakatlığı bulunan Durica ve kart cezalısı Okay Yokuşlu'nun yerine Mustafa Akbaş ile Medjani'ye forma verdi.

Trabzonspor maça Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Mas, Medjani, Onazi, Castillo, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan ve Rodallega 11'iyle çıktı.

- Taraftarlar, maçı stat dışındaki dev ekranlardan izledi

Ligin 20. haftasında Antalyaspor ile yaptığı maçtaki saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan bir resmi karşılaşmayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası alan Atiker Konyaspor'da taraftarlar, maçı tribünden izleyemedi.

Yeşil-beyazlı taraftarlar, takımlarına destek vermek için stadın dışına kurulan dev ekranlarda maçı seyretti. Taraftarlar, soğuk havada kovaların içerisindeki odunları yakarak ısındı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki mücadelede Trabzonspor'a ise yaklaşık 200 taraftar destek verdi.

Misafir takım taraftarları için bilet fiyatını önce 900 lira olarak belirleyen Konyaspor Kulübü, bordo-mavili taraftarların mağdur olmaması amacıyla bilet fiyatını daha sonra 120 liraya düşürmüştü.