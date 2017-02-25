Atiker Konyaspor 1 - Trabzonspor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

ATİKER KONYASPOR 1 - TRABZONSPOR 1

Atiker Konyaspor 1 - Trabzonspor 1

Spor Toto Süper Lig 22. haftasında Atiker Konyaspor ile Trabzonspor Konya Büyükşehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

244 Okunma

Atiker Konyaspor 1 - Trabzonspor 1

Spor Toto Süper Lig 22. haftasında Atiker Konyaspor ile Trabzonspor Konya Büyükşehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Barry Douglas, Nejc Skubic, Jagos Vukovic, Volkan Fındıklı, Jens Jonsson (66' Ali Çamdalı), Halil İbrahim Sönmez (46' Rijad Bajic), Moryke Fofana, Amir Hadziahmetovic, Dimitar Rangelov (90' Deni Milosevic)

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Joao Pereira, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş (46' Aytaç Kara), Emmanuel Mas, Olcay Şahan, Carl Medjani, Fabian Castillo, Ogenyi Onazi (83' Matus Bero), Yusuf Yazıcı, Hugo Rodallega

Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal

Hakem: Halis Özkahya, Serkan Olguncan, Mehmet Cem Hanoğlu, Serkan Tokat

Goller: DK 47: Dimitar Rangelov (Atiker Konyaspor), DK 54: Hugo Rodallega (Trabzonspor)

Sarı Kart: DK 6: Mustafa Akbaş (Trabzonspor)

﻿

Atiker Konyaspor - Trabzonspor maçından notlar
İşte Atiker Konyaspor - Trabzonspor maçında ilk 11'ler
Usta'dan bilet fiyatı açıklaması
Gümüşdağ'ın Konyaspor'dan bilet ricası
Konyaspor bilet fiyatlarını düşürdü
"Alem ne derse desin biz şampiyonuz"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿