ATİKER KONYASPOR 1 - TRABZONSPOR 1

Atiker Konyaspor 1 - Trabzonspor 1
Spor Toto Süper Lig 22. haftasında Atiker Konyaspor ile Trabzonspor Konya Büyükşehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Barry Douglas, Nejc Skubic, Jagos Vukovic, Volkan Fındıklı, Jens Jonsson (66' Ali Çamdalı), Halil İbrahim Sönmez (46' Rijad Bajic), Moryke Fofana, Amir Hadziahmetovic, Dimitar Rangelov (90' Deni Milosevic)
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
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Trabzonspor: Onur Kıvrak, Joao Pereira, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş (46' Aytaç Kara), Emmanuel Mas, Olcay Şahan, Carl Medjani, Fabian Castillo, Ogenyi Onazi (83' Matus Bero), Yusuf Yazıcı, Hugo Rodallega
Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halis Özkahya, Serkan Olguncan, Mehmet Cem Hanoğlu, Serkan Tokat
Goller: DK 47: Dimitar Rangelov (Atiker Konyaspor), DK 54: Hugo Rodallega (Trabzonspor)
Sarı Kart: DK 6: Mustafa Akbaş (Trabzonspor)
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