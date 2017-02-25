GÖZTEPE 1 - MANİSASPOR 0

Göztepe 1 - Manisaspor 0
TFF 1. Lig 22. haftasında Göztepe ile Manisaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Göztepe 1-0 kazandı.
Göztepe: Günay Güvenç, Gençer Cansev, Benjamin Fuchs, Leo Schwechlen, Canberk Dilaver, Jean Jacques Gosso (59' Mehmet Umut Nayir), Murat Akın, Tayfur Bingöl, Halil Akbunar (90' Lokman Gör), Hakan Barış, Adis Jahovic (89' Prince Segbefia)
Teknik Direktör: Okan Buruk
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Manisaspor: İsmail Şahmalı, Ümit Yasin Arslan, Erman Bulucu, Fahri Akyol, Ufuk Budak, Umut Gündoğan (83' Slavko Perovic), Metin Yüksel, İsmail Haktan Odabaşı, Emre Öztürk (60' Constantin Bakaki), Hakan Turan (78' Savaş Yılmaz), Bahattin Köse
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
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Hakem: Arda Kardeşler, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık, Erkan Özdamar
Gol: DK 77: Adis Jahovic (Göztepe)
Sarı Kartlar: DK 11: Ümit Yasin Arslan (Manisaspor), DK 27: Tayfur Bingöl (Göztepe), DK 67: Halil Akbunar (Göztepe), DK 77: Constantin Bakaki (Manisaspor), DK 82: Canberk Dilaver (Göztepe)
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