ANKARAGÜCÜ, NİĞDE'DE TELAFİ PEŞİNDE

Son haftalarda yitirilen kritik puanları telafi etmek isteyen Ankaragücü, Niğde Belediyespor ile oynayacağı kritik maç öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk hedefiyle yolunu sürdüren Ankaragücü, son iki haftada kaybettiği puanlar nedeniyle moral bozukluğu yaşadı. Son haftalarda yitirilen kritik puanları telafi etmek isteyen Ankaragücü, Niğde Belediyespor ile oynayacağı kritik maç öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

Bu önemli karşılaşmanın oynanacağı Niğde 5 Şubat Stadyumu’nda son çalışmasını gerçekleştiren Ankaragücü kafilesi, bu antrenmanın ardından konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye koyuldu.

Niğde merkezli yerel ajansa açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Niğde Belediyespor ile zorlu bir maça çıkacaklarının bilincinde olduklarını belirterek 3 puanla Ankara’ya dönmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

İsmet Taşdemir: "Kaybedilen puanları, Niğde'de telafi edeceğiz"

Niğde’nin de Ankaragücü gibi hedefi olan bir ekip olduğunu vurgulayan Taşdemir, “Zor bir maça çıkacağız. Niğde’nin de bizim gibi hedefi var. İki iyi oynayan ekibin mücadelesine şahit olacağız. Niğde, ligde mücadele eden 3-4 iyi takımdan bir tanesi olma özelliğine sahip bir kulüp. Niğde takımının sezon sonunda Play-Off oynayacağını düşünüyorum.” dedi.

Son haftalarda kaybedilen puanları, Niğde karşısında alınacak 3 puanla telafi edileceğine inandığını ifade eden Taşdemir, “Biz ise son iki haftadır puanlar kaybediyoruz. Son haftalarda kaybettiğimiz puanları, Niğde karşısında alacağımız 3 puanla telafi etmek istiyoruz. Tek temennim, iyi bir maçın oynanması ve kazanan tarafın Ankaragücü’nün olmasıdır.” diye konuştu.

Niğde Belediyespor – Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşma, yarın saat 13.30’da başlayacak. Bu önemli müsabakayı, Adana bölgesi hakemlerinden Caner Ak yönetecek.