MALİYE PİYANGO, HALKBANK'I ÜZDÜ

Erkekler Efeler Ligi 17. Hafta maçında Maliye Piyango ile karşılaşan Halkbank, maçtan 3-1 mağlup ayrıldı.

Maliye Piyango: 3 - Halkbank ANKARA: 1

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Çetin Ok

Maliye Piyango: Gjorgiev, İzzet, Uğur, Venno, Siltala, Sercan, Murat (L), Stankovic, Ertuğrul

Halkbank ANKARA: Faik Samet, Vincic, Burutay, Emre, Miljkovic, Kooy Dick, Hasan (L), Caner, Kemal, Felipe, Mustafa

Setler: 25-23, 25-23, 23-25, 25-20

Süre: 2 Saat 4 Dakika (30, 32, 32, 30)

Erkekler Efeler Ligi 17. Hafta maçında Maliye Piyango ile karşılaşan Halkbank, maçtan 3-1 mağlup ayrıldı.

Maça iyi başlayan Maliye Piyango, etkili servis atıp iyi blok yaparak Halkbank’ın top öldürmesine izin vermedi. Halkbank, oyunda daha diri durmayı başarınca 14-12 öne geçti. Set 21-21’de eşitlendi. Etkili servislerini tekrar oyuna süren Maliye, 25-23’lük skorla ilk seti kazandı: 1-0

İkinci sette köşeden bulduğu sayılarla öne geçen Maliye, ilk teknik molaya da 8-5 önde girdi. Aradaki iki sayılık skor avantajını koruyan Maliye Piyango, ikinci teknik molaya da önde girdi. Karşılıklı sayıların alındığı set sonunda takımların file önündeki hataları belirleyici oldu. Çekişmeli geçen seti Maliye Piyango, 25-23

kazanarak durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü sette hırslı oyununu sahaya yansıtan Halkbank, farkı 5 sayıya kadar çıkararak iki setin ardından rahat bir nefes aldı. İki takım adına da gidip gelen setin kazananı 25-23’lük skorla Halkbank oldu: 2-1

Dördüncü sette Maliye, maçtaki varlığını tekrar hissetirdi. Oldukça etkili ve istekli oynayan Maliye Piyango, seti 25-20 maçı da 3-1 kazandı.

Maçın en skorer ismi 23 sayıyla Halkbank’tan Miljkovic olurken, Maliye Piyango’da Stankovic 22 sayıyla oynadı.

ETİKETLER