Altay 4 - Manavgatspor 1
TFF 3. Lig 1. Grup 27. haftasında Altay ile Manavgatspor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altay 4-1 kazandı.
Altay: Serkan Demirol, Necdet Kaba, Hayrullah Çelik, Hikmet Yiğit Yöney, İhsan Furkan Deniz, Murat Türkkan, Halil Karataş (82' İbrahim Ferdi Coşkun), Halil Yılmaz (59' İbrahim Akın), Atakan Rıdvan Çankaya, Murat Uluç, Abdülkadir Akyıldız (79' Muhammet Sait Özvardar)
Teknik Direktör: Cüneyt Biçer
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Manavgatspor: İsmail Çetin, Muhammet Hastürk, Hakkı Helvacı, Emre Toptan, Ferhat Gerger, Anıl Yıldırım, Şerif Doğan (69' Kemal Bolat), Mücahit Tarhan, Nimet Kayaalp, Hüseyin Onur Kaçar, Enver Ekinci (69' Halil Sağdaş)
Teknik Direktör: Kamil Atalay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bilal Emektar, Ümit Kaya, Mustafa Kınık, Mustafa Hakan Belder
Goller: DK 45: Hüseyin Onur Kaçar (Manavgatspor), DK 58: Murat Uluç (Altay), DK 61: İbrahim Akın (Altay), DK 64: İbrahim Akın (Altay), DK 89: İbrahim Akın (Altay)
Sarı Kartlar: DK 77: Necdet Kaba (Altay), DK 80: Atakan Rıdvan Çankaya (Altay), DK 85: Nimet Kayaalp (Manavgatspor), DK 86: Anıl Yıldırım (Manavgatspor)
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