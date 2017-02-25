Altay 4 - Manavgatspor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

ALTAY 4 - MANAVGATSPOR 1

Altay 4 - Manavgatspor 1

TFF 3. Lig 1. Grup 27. haftasında Altay ile Manavgatspor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Altay 4-1 kazandı.

234 Okunma

Altay 4 - Manavgatspor 1

TFF 3. Lig 1. Grup 27. haftasında Altay ile Manavgatspor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altay 4-1 kazandı.

Altay: Serkan Demirol, Necdet Kaba, Hayrullah Çelik, Hikmet Yiğit Yöney, İhsan Furkan Deniz, Murat Türkkan, Halil Karataş (82' İbrahim Ferdi Coşkun), Halil Yılmaz (59' İbrahim Akın), Atakan Rıdvan Çankaya, Murat Uluç, Abdülkadir Akyıldız (79' Muhammet Sait Özvardar)

Teknik Direktör: Cüneyt Biçer

Manavgatspor: İsmail Çetin, Muhammet Hastürk, Hakkı Helvacı, Emre Toptan, Ferhat Gerger, Anıl Yıldırım, Şerif Doğan (69' Kemal Bolat), Mücahit Tarhan, Nimet Kayaalp, Hüseyin Onur Kaçar, Enver Ekinci (69' Halil Sağdaş)

Teknik Direktör: Kamil Atalay

Hakem: Bilal Emektar, Ümit Kaya, Mustafa Kınık, Mustafa Hakan Belder

Goller: DK 45: Hüseyin Onur Kaçar (Manavgatspor), DK 58: Murat Uluç (Altay), DK 61: İbrahim Akın (Altay), DK 64: İbrahim Akın (Altay), DK 89: İbrahim Akın (Altay)

Sarı Kartlar: DK 77: Necdet Kaba (Altay), DK 80: Atakan Rıdvan Çankaya (Altay), DK 85: Nimet Kayaalp (Manavgatspor), DK 86: Anıl Yıldırım (Manavgatspor)

﻿

İşte Altay - Manavgatspor maçında ilk 11'ler
Futbolda yeni hafta heyecanı başlıyor
Altay'da İbrahim Akın yüz güldürüyor
Spor Toto 3. Lig'de görünüm
Manavgatspor 2 - Kartalspor 2
Manavgatspor 2 - Kartalspor 2
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿