İşte Adana Demirspor - Balıkesirspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ADANA DEMİRSPOR - BALIKESİRSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Adana Demirspor - Balıkesirspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 22. haftasında Adana Demirspor ile Balıkesirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Adana Demirspor - Balıkesirspor maçında ilk 11'ler

Bugün 16:00'da başlayacak Adana Demirspor - Balıkesirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 22. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erkan Engin yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adana Demirspor: Mehmet Taş, Tufan Kelleci, Mıckael Franck Pote, Sercan Kaya, Emrullah Şalk, Onur Akbay, Oğuzhan Berber, Nıkola Raspopovıc, Berkay Samancı, Tıago Queıroz Bezerra, Leroy Marten Glovanni George

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Balıkesirspor: Oğuzhan Çapar, Eray Ataseven, Nizamettin Çalışkan, Bekamenga Aymard Chrıstıan Bekamenga, Atilla Özmen, Cüneyt Köz, Burak Çalık, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir, İshak Çakmak, Abdulkadir Özgen

Teknik Direktör: Can Cangök

Hakem: Erkan Engin, Mustafa Sönmez, Ömer Tevfik Özkoç, Yavuz Çetin

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