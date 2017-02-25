İŞTE ADANA DEMİRSPOR - BALIKESİRSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Adana Demirspor - Balıkesirspor maçında ilk 11'ler
Bugün 16:00'da başlayacak Adana Demirspor - Balıkesirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 22. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erkan Engin yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adana Demirspor: Mehmet Taş, Tufan Kelleci, Mıckael Franck Pote, Sercan Kaya, Emrullah Şalk, Onur Akbay, Oğuzhan Berber, Nıkola Raspopovıc, Berkay Samancı, Tıago Queıroz Bezerra, Leroy Marten Glovanni George
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
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Balıkesirspor: Oğuzhan Çapar, Eray Ataseven, Nizamettin Çalışkan, Bekamenga Aymard Chrıstıan Bekamenga, Atilla Özmen, Cüneyt Köz, Burak Çalık, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir, İshak Çakmak, Abdulkadir Özgen
Teknik Direktör: Can Cangök
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Hakem: Erkan Engin, Mustafa Sönmez, Ömer Tevfik Özkoç, Yavuz Çetin
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