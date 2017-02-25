AKHİSAR BEL. - ANTALYASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Akhisar Bel. - Antalyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:00'da başlayacak Akhisar Bel. - Antalyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 22. Haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Manisa 19 Mayıs
Akhisar Bel.: Özer Hurmacı, Aykut Çeviker, Soner Aydoğdu, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Ömer Bayram, Abdou Lwahıd Sıssoko, Mustafa Yumlu, Olcan Adın, Bora Körk, Sokol Cikallleshi, Caner Osmanpaşa
Teknik Direktör: Hakkı Tolunay Kafkas
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Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Zeki Yıldırım, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Samuel Eto O Fıls, Luıs Francısco Grando, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Saso Fornezzı, Deniz Kadah, Macıel Sousa Campos Richard Danılo, Serges Flavıer Mbılla Etame
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
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Hakem: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar, Özgüç Türkalp
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