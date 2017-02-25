Akhisar Bel. - Antalyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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AKHİSAR BEL. - ANTALYASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Akhisar Bel. - Antalyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto Süper Lig 22. haftasında Akhisar Bel. ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Akhisar Bel. - Antalyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:00'da başlayacak Akhisar Bel. - Antalyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 22. Haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Manisa 19 Mayıs

Akhisar Bel.: Özer Hurmacı, Aykut Çeviker, Soner Aydoğdu, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Ömer Bayram, Abdou Lwahıd Sıssoko, Mustafa Yumlu, Olcan Adın, Bora Körk, Sokol Cikallleshi, Caner Osmanpaşa

Teknik Direktör: Hakkı Tolunay Kafkas

Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Zeki Yıldırım, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Samuel Eto O Fıls, Luıs Francısco Grando, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Saso Fornezzı, Deniz Kadah, Macıel Sousa Campos Richard Danılo, Serges Flavıer Mbılla Etame

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Hakem: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar, Özgüç Türkalp

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