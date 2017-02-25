Düzyurtspor 2 - Orduspor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

DÜZYURTSPOR 2 - ORDUSPOR 0

Düzyurtspor 2 - Orduspor 0

TFF 3. Lig 3. Grup 24. haftasında Düzyurtspor ile Orduspor Ahmet Suat Özyazıcı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Düzyurtspor 2-0 kazandı.

361 Okunma

Düzyurtspor 2 - Orduspor 0

TFF 3. Lig 3. Grup 24. haftasında Düzyurtspor ile Orduspor Ahmet Suat Özyazıcı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Düzyurtspor 2-0 kazandı.

Düzyurtspor: Mustafa Hoşoğlu, Samet Aydın, Samet Altuntaş, Emre Akgün, Miraç Acer, Serdar Üçüncü (88' Serkan Osma), Emrah Ekmekçi, Volkan Bekçi (53' Mustafa Eskihellaç), Sami Emirhan Kayıkçı, Hakan Aydın, Taha Gür

Teknik Direktör: Selçuk Akçay

Orduspor: Kaan Kars, Yasin Öztop, Burak Demireğen, Altan Kılıç (83' Alihan Öztürk), Oğuz Yılmaz (65' Yunus Şimşek), Burak Özsoy, Furkan Mızrak, Arda Arslan (88' Muhammet Can Öztürk), Emre Usta, Oluş Şensöz, Murat Torun

Teknik Direktör:

Hakem: Ahmet Turan Timuroğlu, Adnan Akbulut, Barış Akdağ, Erkan Yılmaz

Goller: DK 78: Emrah Ekmekçi (Düzyurtspor), DK 79: Hakan Aydın (Düzyurtspor)

Sarı Kartlar: DK 19: Oğuz Yılmaz (Orduspor), DK 55: Burak Özsoy (Orduspor), DK 70: Yasin Öztop (Orduspor), DK 80: Taha Gür (Düzyurtspor), DK 83: Serdar Üçüncü (Düzyurtspor), DK 83: Emre Akgün (Düzyurtspor)

﻿

Düzyurtspor - Orduspor maç kadroları belli oldu...
Futbolda yeni hafta heyecanı başlıyor
Spor Toto 3. Lig'de görünüm
Spor Toto 3. Lig'de görünüm
Orhangazispor 0 - Düzyurtspor 1
Orduspor 1 - Bergama Bel. 1
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿