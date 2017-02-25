Düzyurtspor 2 - Orduspor 0
TFF 3. Lig 3. Grup 24. haftasında Düzyurtspor ile Orduspor Ahmet Suat Özyazıcı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Düzyurtspor 2-0 kazandı.
Düzyurtspor: Mustafa Hoşoğlu, Samet Aydın, Samet Altuntaş, Emre Akgün, Miraç Acer, Serdar Üçüncü (88' Serkan Osma), Emrah Ekmekçi, Volkan Bekçi (53' Mustafa Eskihellaç), Sami Emirhan Kayıkçı, Hakan Aydın, Taha Gür
Teknik Direktör: Selçuk Akçay
Haberleri İstatistikleri
Orduspor: Kaan Kars, Yasin Öztop, Burak Demireğen, Altan Kılıç (83' Alihan Öztürk), Oğuz Yılmaz (65' Yunus Şimşek), Burak Özsoy, Furkan Mızrak, Arda Arslan (88' Muhammet Can Öztürk), Emre Usta, Oluş Şensöz, Murat Torun
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ahmet Turan Timuroğlu, Adnan Akbulut, Barış Akdağ, Erkan Yılmaz
Goller: DK 78: Emrah Ekmekçi (Düzyurtspor), DK 79: Hakan Aydın (Düzyurtspor)
Sarı Kartlar: DK 19: Oğuz Yılmaz (Orduspor), DK 55: Burak Özsoy (Orduspor), DK 70: Yasin Öztop (Orduspor), DK 80: Taha Gür (Düzyurtspor), DK 83: Serdar Üçüncü (Düzyurtspor), DK 83: Emre Akgün (Düzyurtspor)
Fikstürü - Puan Durumu