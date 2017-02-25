OSMANLISPOR'UN RAKİBİ BAŞAKŞEHİR

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Yunan temsilcisi Olympiakos'a elenen başkent temsilcisi, gözünün lige çevirdi.

Süper Lig'de 4 haftalık galibiyet hasretini geçen hafta Adanaspor'u deplasmanda 5-1 yenerek gideren Osmanlıspor, Medipol Başakşehir'i yenerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Ligin ikinci yarısına kötü bir başlangıç yapan başkent ekibi, geride kalan 5 haftada sadece bir galibiyet almıştı. Osmanlıspor, Medipol Başakşehir maçı öncesinde 30 puanla puan cetvelinin 7. basamağında bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 2-2 berabere bitmişti.

Osmanlı Stadı'nda 26 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacak zorlu karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

- Adebayor bu maçta da yok

Medipol Başakşehir'de, sakatlıkları süren Togolu golcü Emmanuel Adebayor ve Egemen Korkmaz, Osmanlıspor'a karşı da forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertlilerde, dizindeki sakatlığı devam eden Mehmet Batdal'ın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Abdullah Avcı'nın ekibinde sakatlıkları geçen Hakan Özmert ve Stefano Napoleoni oynamaya hazır duruma geldi.

- 5 oyuncu ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de Osmanlıspor karşılaşması öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan Emre Belözoğlu, Mossoro, Uğur Uçar, Bekir İrtegün ve Cengiz Ünder, bu karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde, takımlarının 23. haftada sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.