BANDIRMASPOR 4 - ŞANLIURFASPOR 0

Bandırmaspor 4 - Şanlıurfaspor 0
TFF 1. Lig 22. haftasında Bandırmaspor ile Şanlıurfaspor Bandırma 17 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bandırmaspor 4-0 kazandı.
Bandırmaspor: Okan Koçuk, Emre Güngör, Gökhan Yılmaz, Brinner, Ömer Kandemir, Yiğit Gökoğlan (59' Sertaç Çam), Kıvanç Karakaş (30' Doğan Karakuş), David Kılınç, Marino, Feridun Kıroğlu, Atabey Çiçek (87' Üstün Bilgi)
Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu
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Şanlıurfaspor: Vjekoslav Tomic, Bakary Soro, İzzet Yıldırım (70' Iyayi Atiemwen), Şaban Özel, Andrei Marc, Abdulaziz Solmaz, Fevzi Özkan, Kağan Söylemezgiller (46' Oktay Delibalta), Batuhan Artarslan, Daudet N'dongala (46' Mertcan Çam), Artun Akçakın
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Murat Özcan, Kamil Çetin, Murat Temel, Burak Taşkınsoy
Goller: DK 44: Atabey Çiçek (Bandırmaspor), DK 45: Ömer Kandemir (Bandırmaspor), DK 72: Sertaç Çam (Bandırmaspor), DK 86: Atabey Çiçek (Bandırmaspor)
Sarı Kartlar: DK 43: Feridun Kıroğlu (Bandırmaspor), DK 43: Kağan Söylemezgiller (Şanlıurfaspor), DK 45: İzzet Yıldırım (Şanlıurfaspor), DK 48: Ömer Kandemir (Bandırmaspor), DK 57: Fevzi Özkan (Şanlıurfaspor), DK 57: Emre Güngör (Bandırmaspor), DK 65: Atabey Çiçek (Bandırmaspor)
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