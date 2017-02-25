"40 YILLIK HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUZ"

TFF 1. Lig'de dün sahasında Elazığspor'u 2-1 yenerek son 6 maçını kazanan Giresunspor'da kulüp asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, "Futbol bu, neyin ne olacağı belli olmaz ama biz kendimizi sezon sonu Süper Lig'de görmek istiyoruz." dedi.

Kazancıoğlu, yaptığı açıklamada, TFF 1. Lig'de 6 maç üst üste kazandıklarını vurgulayarak, Süper Lig'in en büyük adaylarından biri olduklarını belirtti.

Süper Lig hayali kurduklarını aktaran Kazancıoğlu, "İnşallah bundan sonra nazar değmez. Bu sene Süper Lig neden olmasın? Taraftarlarla yakaladığımız atmosfer bizi bu hedefe daha da yaklaştırıyor. Futbol bu, neyin ne olacağı belli olmaz ama biz kendimizi sezon sonu Süper Lig'de görmek istiyoruz. 40 yıllık hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde son 6 maçını kazanarak 18 puan toplayan Giresunspor, maç fazlasıyla 39 puanla ikinci sırada yer alıyor.