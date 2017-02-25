Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor maç kadroları belli oldu...
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AYTEMİZ ALANYASPOR - ADANASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Adanaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Adanaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da Alanya Oba Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Alanya Oba Stadı

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Mayele Fabrice Nsakala, Danıel Joao Santos Candeıas, Emre Nefiz, Georgıos Tzavellas, Kenneth Josıah Omeruo, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, Lamine Gassama, Vagner Sılva De Souza

Teknik Direktör: Safet Susiç

Adanaspor: Ousmane Vıera Dıarrassouba, Maurıcıo Donızetı Ramos Junıor, Vınıcıus Santos Sılva, Tevfik Altındağ, Emre Uğur Uruç, Charles Hubert Itandje, Renan Rodrıgues Da Sılva, Renan Souza Dınız, Vlagyımır Koman, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, Reynaldo Dos Santos Sılva

Teknik Direktör: Levent Şahin

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Yusuf Bozdoğan, Kutluhan Bilgiç

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