ÜMİT ÖZAT: "ÇOK HUZURLU ÇALIŞTIĞIM SÖYLENEMEZ"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat: "Kavga yanlısı değilim. Mücadele edecek gücüm var ama kavgaya mecalim yok" dedi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, "Son 10-15 gün içinde çok da huzurlu çalıştığım söylenemez. Atiker Konyaspor maçından sonra bahar geldi gibi oldu ama futbol tek maçlık bir süreç değil." dedi.

Spor Toto Süper Lig'de 2 haftanın ardından Atiker Konyaspor'u sahasında 2-0 yenen kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörü Ümit Özat, son günlerde huzur içinde çalışamadığını söyledi.

Hayatı boyunca iddialı biri olduğunu belirten Özat, "Maçtan sonra birtakım kişilerle ilgili açıklama yaptım. Yarası olan gocunur. Bu açıklamayı Gençlerbirliği'nin menfaati için yaptım. Gençlerbirliği menfaatleri, orada hoca kimse, oyuncu kimse onu savunmayı gerektirir. Sözlerimin arkasındayım. Kavga yanlısı değilim. Mücadele edecek gücüm var ama kavgaya mecalim yok. 15 gündür türlü türlü dedikodular var, herkes haddini bilmeden açıklamalar yapıyor." diye konuştu.

Bu süreçte camianın "babasını" kaybettiğini belirten Ümit Özat, "Ondan sonra Ümit açıklama yapınca herkes üstüne alınır. Yarası olan gocunur. Son 10-15 gün içinde çok da huzurlu çalıştığım söylenemez. Atiker Konyaspor maçından sonra bahar geldi gibi oldu ama futbol tek maçlık bir süreç değil." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-siyahlı takıma dair "bundan fazlasını yapamaz." denildiği dönemde yaptığı "hedefim ilk beş." açıklamasına herkesin güldüğünü dile getiren genç teknik adam, kadrodan Stancu, İrfan Can Kahveci ve Ahmet Çalık gibi önemli isimlerin ayrılmasına karşın iddiasını tekrarladığını hatırlattı.

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"Her sene şampiyon mu oluyorduk?"

Avrupa'da 3-4 yılı bulabilen geçiş sürecinin Türkiye'de 3-4 maça dahi yayılamadığı yorumunu yapan Özat, şöyle devam etti:

"Ne oluyor yani, biz her sene şampiyon mu oluyorduk, her sene ilk 5'e mi giriyorduk? Üç futbolcu gitti, kulübün kasasına 25 milyon lira para girdi. Bunda da karınca kararınca payımın olduğunu düşünüyorum gidişlerine izin vererek. Sonra da bu takımın biraz sallanması normal değil mi. 14 maçımız var , bir maçımız eksik. İki maç alır daha yukarıyı kovalarsınız, Allah korusun iki maç kaybedersiniz aşağıda mücadele edersiniz. Bizden çok daha maliyetli takımların bizden bir puan yukarıda ya da aşağılarda olduğunu görüyoruz. Mali müşavir değilim ama Adanaspor'dan sonra en az maliyete kurulan takım biziz sanırım. Herkesin takımında bir milyon avroluk oyuncular oynuyor."

Futbolculuğu döneminde Fenerbahçe ile özdeşleştiğini ancak yapıldığı ilk günlerde bulunduğu Beştepe Tesisleri'nde kimsenin kendisinden daha fazla Gençlerbirliği tutkunu olamayacağını savunan Ümit Özat, "Bu kulübün parasını korumak yanlış yapmak mı? Bu kulüpten kimler gitti. Ante mi sorun oldu? Oluk oluk para geldi ama biz oluk oluk akıtmadık. İdmana gelmeyen adam eleştiri yapamaz." şeklinde konuştu.

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"Kaplumbağa gibi kafayı içeri soktular"

Eleştirdiği futbolcusu Serdar Gürler'in yeteneğini bildiğini, daha iyi yerlerde olmasını istediğini söyleyen Özat, şunları kaydetti:

"Geçen hafta herkes "vay efendim Ümit bunu niye dedi?" diyor. O oyuncularla yaşayan benim. Bırakın da hangisinin yergiyle hangisinin övgüyle iyi yere geleceğini ben bileyim. 30 yıldır bu işin içindeyim. Çocuk kendi izah etti, 'buna ihtiyacımız vardı.' diye. Ben sürekli onla özel çalışıyorum, üzerinde emeğim var, az bile söyledim. Aydın'da emeğim var, Selçuk'ta futbolcuyken emeğim var. Yenilseydim 'bu laflar söylenir mi? Adam tabi top oynamaz.' diyeceklerdi. Yendik, kaplumbağa gibi kafayı içeri soktular."

Kırmızı-siyahlı kulübün yöneticisi, başkanı ya da mali müşaviri olmadığına dikkati çeken Ümit Özat, şöyle konuştu:

"Başkan sadece benden daha fazla 'Gençlerli', ben yöneticisinden de 'Gençlerliyim.' Ben buradan gittiğimde de 'Gençlerliydim', çünkü buradaydım. Hep şunu anlatmaya çalışıyorum, gelir giderden fazla olmalı, korku yaşanmayacak seviyede olmalı. Dışarıdan burada çalışmış insanlar şunu diyor; 'Sergen 1 milyona oyuncu aldı ama Ümit…'Sen gelip 150 lira verip kombine almıyorsun, 1 milyona benim oyuncu almamı istiyorsun. Taraftar için demiyorum yanlış anlaşılmasın, bunu söyleyene diyorum. Hangi hoca istemez bunu. Allah korusun yarın Kardemir Karabükspor maçı kötü bitsin yine aynı senaryolar başlar. Futbolda her şeyin cevabı var."

Ümit Özat, yarın Kardemir Karabükspor ile deplasmanda güzel bir karşılaşma oynayacaklarını belirterek, maç sonunda 3 puanla Ankara'ya dönmek istediklerini sözlerine ekledi.