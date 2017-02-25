DERBİDE GOLCÜLERİN REKABETİ YAŞANACAK

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında 27 Şubat Pazartesi günü oynanacak derbi maçta gözler her iki takımın golcülerinin üzerinde olacak.

Ligin en skorer iki takımın mücadelesi öncesi golcü oyuncular da formlarıyla dikkati çekiyor.



Beşiktaş ligdeki 21 maçta 43 golle en fazla fileleri havalandıran takım olurken, Galatasaray ise 40 golle ikinci sırada bulunuyor.



Türk Telekom Arena’ya lider olarak konuk olacak Beşiktaş’ta Cenk Tosun, Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar, bu sezon takımlarının ligde attığı gollerin yarısına yakınını kaydetti.



Taraftarlarının desteğiyle rakibini yenerek puan farkını kapatmayı hedefleyen Galatasaray’ın gollerinin yarısından fazlasını ise Yasin Öztekin, Eren Derdiyok, Lukas Podolski ve Armindo Bruma attı.



Cenk Tosun formda



Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyonluk mücadelesinde önde olan Beşiktaş’ta, en dikkati çekici performansı Cenk Tosun ortaya koydu.



Gaziantepspor’dan transfer edilen ve siyah-beyazlı takımda 3. sezonunu geçiren Cenk Tosun, lig kariyerinin en iyi performansını 2016-2017’de ortaya koydu. Siyah-beyazlı futbolcu, 16 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında önde bulunuyor.



Cenk Tosun, özellikle son lig maçlarındaki etkili performansıyla beğeni topluyor. Beşiktaş’ın oynadığı son 8 lig maçında 9 kez gol sevinci yaşayan ve takımının yaptığı son 3 resmi maçta da fileleri havalandıran Cenk, derbi mücadelesinde de takımının en önemli kozlarından biri olacak.



Talisca ve Aboubakar diğer golcüler



Beşiktaş, Cenk Tosun’dan sonra en çok golü Talisca ve Aboubakar ile buldu.



Kiralık olarak sezon başında takıma dahil olan her iki oyuncu ligde toplam 10 gole imza attı.



Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Talisca, buna rağmen 6 golle Beşiktaş’ın en golcü ikinci oyuncusu oldu.



Afrika Uluslar Kupası maçlarında Kamerun Milli Takımı ile şampiyonluk sevinci yaşayan Aboubakar ise 4 gole imza koydu.



Galatasaray’ın 4 golcüsü



Galatasaray’da 4 oyuncu ligde gol yükünü ağırlıklı olarak taşıdı. Sarı-kırmızılı takımın attığı 40 golün yüzde 70’ini Yasin Öztekin, Eren Derdiyok, Burma ve Podolski filelere gönderdi.



En golcü Yasin Öztekin



Galatasaray’da bu sezonun en golcü futbolcusu olarak Yasin Öztekin ön plana çıktı.



Zaman zaman disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı kalan Yasin, takımı adına şu ana dek 9 kaydetti.



Yasin’den sonra sarı-kırmızılı takıma en çok golü Eren Derdiyok kazandırdı. Eren, ligde 8 kez fileleri havalandırdı. Eren, bu gollerin birini ligin ilk yarısında Beşiktaş’a karşı attı.



Bruma’dan 7 gol



Sarı-kırmızılı ekipte Portekizli futbolcu Bruma, bu sezon 7 kez gol sevinci yaşadı.



Teknik direktör Igor Tudor tarafından Çaykur Rizespor maçı kadrosuna alınmayan Bruma, Eren gibi ilk yarıda Beşiktaş karşısında gol sevinci yaşamıştı.



Galatasaray’ın Alman futbolcusu Podolski ise bu sezon 4 gole imza attı. Ligin 13. haftasında Kasımpaşa’ya attığı golün ardından 8 hafta suskun kalan ve Çaykur Rizespor karşısında fileleri havalandırarak bu hasretini sonlandıran Alman oyuncu, derbi maçta da gol bularak seri yakalamayı hedefleyecek.