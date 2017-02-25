FENERBAHÇE, GAZİANTEP'TE MORAL ARAYACAK

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 26 Şubat Pazar günü deplasmanda Gaziantepspor ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına istediği başlayamayan sarı-lacivertli ekip, arka arkaya puanlar kaybetti. Sezonun 16 haftalık ilk bölümünü 31 puanla lider Medipol Başakşehir'in 5 puan gerisinde kapatan Fenerbahçe, ikinci bölümdeki performansıyla lider Beşiktaş'ın 10 puan gerisine düştü. İkinci yarıda yaptığı 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 6 puan toplayan sarı-lacivertliler, puanını 37'ye çıkarabildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan ancak UEFA Avrupa Ligi'ne son 32 turunda Rusya'nın Krasnodar takımına elenerek veda eden Fenerbahçe, Süper Lig'de karşılaşacağı Gaziantepspor'u yenerek, moral bulmayı hedefliyor.

Puan kayıplarına rağmen ligde 4. sıradaki yerini koruyan Fenerbahçe, 9 maç arka arkaya kaybettikten sonra son iki müsabakadan 1 galibiyet, 1 beraberlikle ayrılarak çıkışa geçen, ligin son sırasındaki rakibini yenmenin hesaplarını yapıyor.

Gaziantep Arena'da saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Van Persie'nin cezası sona erdi

Fenerbahçe'de 2 maçlık cezasını dolduran Hollandalı yıldız Robin van Persie, Gaziantepspor'a karşı forma giyebilecek.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile yapılan derbi maçın ardından 2 maç ceza alan Van Persie, cezasını ligdeki Bursaspor ve Kasımpaşa mücadelelerinde çekti.

Sarı kart cezası nedeniyle ligdeki Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyen Jeremain Lens ve Alper Potuk da Gaziantepspor mücadelesinde süre alabilecek.

Sarı-lacivertli ekipte ayrıca Volkan Şen, Miroslav Stoch, Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan ise Gaziantepspor maçında sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşerek, 23. haftadaki Osmanlıspor mücadelesinde yer alamayacak.

Volkan Demirel, sakat

Fenerbahçe, Gaziantepspor maçında deneyimli file bekçisi Volkan Demirel'den yararlanamayacak.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Krasnodar ile yapılan maçta sakatlanan sarı-lacivertli takımın kaptanı, yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalacak.

Sağ bacak üst arka adalesinde bulunan kas grubunda üçüncü derecede yırtık tespit edilen Volkan, Gaziantepspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Son 4 resmi maçı kazanamadı

Sezonun ikinci yarısına istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe, yaptığı son 4 resmi mücadeleden galibiyetle ayrılamadı.

Resmi maçlardaki son galibiyetini Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Beşiktaş'a karşı alan sarı-lacivertli ekip, derbiden son çıktığı 4 resmi karşılaşmada 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de sahasında yaptığı Bursaspor (1-1) ve Kasımpaşa (0-0) maçlarından beraberlikle ayrılırken, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu Krasnodar ile deplasmanda yaptığı mücadeleyi 1-0 kaybetti. Rövanşta Rus ekibini sahasında konuk eden Fenerbahçe, mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Sarı-lacivertli takım, ayrıca yaptığı son 8 resmi maçta sadece iki kez kazanabildi. Fenerbahçe, bu süreçte ikişer galibiyet ve yenilgi ile dört beraberlik gördü.

62. randevu

Fenerbahçe ile Gaziantepspor, 26 Şubat Pazar günü yapacakları karşılaşmayla lig tarihinde 62. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan maçlarda Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 41-11 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 9 maçta da eşitliği bozamazken, Fenerbahçe 130, Gaziantepspor ise 58 gol attı.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Son 12 maçtan 11'ini Fenerbahçe kazandı

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 12 maçtan 11'ini kazanan Fenerbahçe, birinde berabere kaldı, rakibine yenilmedi.

Gaziantepspor, 2010-2011 sezonunun ilk yarısında evinde 2-1 kazandığı maçın ardından Fenerbahçe ile yaptığı 9 lig müsabakasını da yitirdi. Geçen sezonun ilk yarısında Gaziantep'te yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'daki karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-0 kazandı. Bu sezonun ilk yarısında yine İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe 2-1 galip geldi.