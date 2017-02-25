Gençlerbirliği, 500. galibiyet için sahada
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GENÇLERBİRLİĞİ, 500. GALİBİYET İÇİN SAHADA

Gençlerbirliği, 500. galibiyet için sahada

Gençlerbirliği, Kardemir Karabükspor maçından 3 puanla ayrılması halinde lig tarihindeki 500. galibiyetini elde edecek.

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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 26 Şubat Pazar günü deplasmanda Kardemir Karabükspor'a konuk olacak Gençlerbirliği, karşılaşmadan 3 puanla ayrılması halinde lig tarihindeki 500. galibiyetini elde edecek.

Lig tarihinde bu sene 45. sezonunu oynayan başkent ekibi, bu sezon başına kadar 493 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sezon 6 kez 3 puanı hanesine yazdıran kırmızı-siyahlılar, Karabük deplasmanından 3 puanla dönmesi halinde, 500. galibiyetine ulaşacak.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Barış Şimşek yönetecek.

Ligde 21. hafta mücadelesi sonunda 1 maçı eksik Gençlerbirliği, 26 puanla 12. sırada yer alırken, 11. sırada bulunan Kardemir Karabükspor, 27 puana sahip.
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