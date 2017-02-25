TOKİ'DEN GÖZTEPE VE KARŞIYAKA’YA MODERN STAT

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, İzmir'in köklü kulüpleri Göztepe ve Karşıyaka için modern iki stat inşa edeceklerini bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan işbirliği ile Türkiye'de 19 adet stadyum inşa ettiklerini ve bunlardan 8'inin tamamlandığını belirten Turan, "Şu anda İzmir ile ilgili çalışmaları yapıyoruz. İki köklü ve tarihi kulübümüz olan Göztepe ve Karşıyaka için iki ayrı modern stadyum inşa edeceğiz. Mart ayı içinde projeler için ön yeterlilik ihalesi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Göztepe için yapılacak 20 bin, Karşıyaka için 15 bin seyirci kapasiteli statların modern yapısı ve sosyal donatıları ile yeni bir yaşam alanı olacağına değinen Turan, tesislerin sadece alt yapısı ve inşaat kalitesiyle değil, sosyal donatıları ile şehre yeni değer katacağını kaydetti.

Yapımına başlanacak olan toplam 35 bin kapasiteli iki stadın yeni bir yaşam alanı olarak şehirle bütünleşeceğini vurgulayan Turan, "Göztepe ve Karşıyaka'nın yeni statlarını, proje alanının tarihi-kültürel miras değeri ile İzmir'in kentsel dinamiklerini baz alarak hazırladık. İçerisinde katlı otopark, halka açık spor alanları, müze, idari alanlar, sosyal alanlar, çocuk eğlence merkezleri olacak." açıklamasında bulundu.

İki stadın da 2018-2019 sezonuna yetişecek şekilde planlama yaptıklarını belirten TOKİ Başkanı, ön yeterlilik ihalelerinin Karşıyaka stadı için 27 Mart Pazartesi günü, Göztepe stadı için 31 Mart Cuma günü yapılacağını aktardı.

- "Dünya ölçeğinde böyle bir üretim kapasitesi yok"

Ergün Turan, TOKİ'nin UEFA standartlarında 19 stadyum inşaatına devam ettiğini hatırlatarak, "Türkiye ölçeğinde değil, dünya ölçeğinde böyle bir üretim kapasitesi yok. Bir ülkede 40 bin koltuklu bir stat yapıldığında, o ülkeyle alakalı büyük bir hadisedir." şeklinde görüş belirtti.

TOKİ tarafından inşa edilen statlarda Avrupa'daki birçok statta olmayan özelliklerin bulunduğuna işaret eden Turan, şunları kaydetti:

"Bu statlarla Cumhuriyet tarihinde yapılmış toplam yatırımdan daha fazla yatırım, son 3-4 yıl içinde gerçekleştiriliyor. Büyük sevinç duyuyorum çünkü önümüzdeki kuşaklar, 20-30 yıl boyunca belki de bu işle bir daha uğraşmayacak. Önümüzdeki 20-30, belki 50 yıllık ihtiyacı karşılayacak düzeyde."

- "Avrupa'da bu kadar stadyum inşaatı yok"

TOKİ Başkanı Turan, Avrupa'da hiçbir dönemde Türkiye'deki kadar çok eş zamanlı yürütülen stat inşaatının olmadığını söyledi.

2016 Yılının Statları "Stadium of the Year 2016" yarışmasına TOKİ tarafından inşa edilen Eskişehir Stadı, Sivas'taki Yeni· 4 Eylül Stadı ve Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin aday gösterilmesini değerlendiren Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'nın tamamını kapsayacak büyüklükte devasa yatırımlar. Hepsi birbirinden ayrı UEFA standartlarında birçok yeniliği içinde barındıran bir mühendislik harikası. Kıta Avrupa'sında eş zamanlı yürütülen bu kadar stadyum inşaatı yok. Sadece bir ülkeden bahsetmiyorum, tüm Avrupa'da topladığınızda bu kadar stadyumun aynı anda inşa edildiği bir dönem yok. Dolayısıyla Türk sporu ve futbolseverler için, gerçekten Türkiye'nin önümüzdeki 50 yıllık spor tesislerini şimdiden yaptık. İnşallah bunlar Türk sporuna uzun yıllar hizmet edecek. TOKİ'nin yapımını sürdürmekte olduğu bu devasa spor yapıları, UEFA standartlarında olacak ve tamamlandıklarında sporcularımızın ve sporseverlerin beklentisini karşılayacak önemli eserler olarak Türk sporuna hizmet edecekler. Bu çalışmaların dünya tarafından bilinmesi ve takip edilmesi de önemli."

TOKİ tarafından yapılan Türk Telekom Arena, Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi ile Afyon, Antalya, Mersin, Sivas, Eskişehir ve Gaziantep statlarının inşaatları tamamlanırken, Sakarya, Malatya, Samsun, Batman, Kocaeli, Diyarbakır, Adana, Hatay ve Giresun statlarının inşaatları devam ediyor.