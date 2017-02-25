İŞTE ALTAY - MANAVGATSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Altay - Manavgatspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Altay - Manavgatspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 27. Haftasında İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bilal Emektar yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: İzmir Atatürk
Altay: Hayrullah Çelik, Halil Yılmaz, Murat Uluç, Abdülkadir Akyıldız, Necdet Kaba, Hikmet Yiğit Yöney, Murat Türkkan, Serkan Demirol, İhsan Furkan Deniz, Halil Karataş, Atakan Rıdvan Çankaya
Teknik Direktör: Cüneyt Biçer
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Manavgatspor: Anıl Yıldırım, Enver Ekinci, İsmail Çetin, Ferhat Gerger, Emre Toptan, Hüseyin Onur Kaçar, Şerif Doğan, Muhammet Hastürk, Hakkı Helvacı, Nimet Kayaalp, Mücahit Tarhan
Teknik Direktör: Kamil Atalay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bilal Emektar, Ümit Kaya, Mustafa Kınık, Mustafa Hakan Belder
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