İşte Altay - Manavgatspor maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE ALTAY - MANAVGATSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Altay - Manavgatspor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 1. Grup 27. haftasında Altay ile Manavgatspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

278 Okunma

İşte Altay - Manavgatspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Altay - Manavgatspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 27. Haftasında İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bilal Emektar yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: İzmir Atatürk

Altay: Hayrullah Çelik, Halil Yılmaz, Murat Uluç, Abdülkadir Akyıldız, Necdet Kaba, Hikmet Yiğit Yöney, Murat Türkkan, Serkan Demirol, İhsan Furkan Deniz, Halil Karataş, Atakan Rıdvan Çankaya

Teknik Direktör: Cüneyt Biçer

Manavgatspor: Anıl Yıldırım, Enver Ekinci, İsmail Çetin, Ferhat Gerger, Emre Toptan, Hüseyin Onur Kaçar, Şerif Doğan, Muhammet Hastürk, Hakkı Helvacı, Nimet Kayaalp, Mücahit Tarhan

Teknik Direktör: Kamil Atalay

Hakem: Bilal Emektar, Ümit Kaya, Mustafa Kınık, Mustafa Hakan Belder

﻿

Altay 4 - Manavgatspor 1
Futbolda yeni hafta heyecanı başlıyor
Altay'da İbrahim Akın yüz güldürüyor
Spor Toto 3. Lig'de görünüm
Manavgatspor 2 - Kartalspor 2
Manavgatspor 2 - Kartalspor 2
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿