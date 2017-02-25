Düzyurtspor - Orduspor maç kadroları belli oldu...
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DÜZYURTSPOR - ORDUSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Düzyurtspor - Orduspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 24. haftasında Düzyurtspor ile Orduspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Düzyurtspor - Orduspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 24. haftasında Düzyurtspor ile Orduspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:00'da Ahmet Suat Özyazıcı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ahmet Turan Timuroğlu yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Ahmet Suat Özyazıcı

Düzyurtspor: Mustafa Hoşoğlu, Miraç Acer, Emrah Ekmekci, Serdar Üçüncü, Hakan Aydın, Volkan Bekci, Sami Emirhan Kayıkçı, Emre Akgün, Taha Gür, Samet Aydın, Samet Altuntaş

Teknik Direktör: Ömer Ortakudas

Orduspor: Burak Özsoy, Altan Kılıç, Arda Arslan, Murat Torun, Burak Demireğen, Emre Usta, Oğuz Yılmaz, Kaan Kars, Yasin Öztop, Oluş Şensöz, Furkan Mızrak

Teknik Direktör:

Hakem: Ahmet Turan Timuroğlu, Adnan Akbulut, Barış Akdağ, Erkan Yılmaz

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