DÜZYURTSPOR - ORDUSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Düzyurtspor - Orduspor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 3. Grup 24. haftasında Düzyurtspor ile Orduspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:00'da Ahmet Suat Özyazıcı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ahmet Turan Timuroğlu yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Ahmet Suat Özyazıcı
Düzyurtspor: Mustafa Hoşoğlu, Miraç Acer, Emrah Ekmekci, Serdar Üçüncü, Hakan Aydın, Volkan Bekci, Sami Emirhan Kayıkçı, Emre Akgün, Taha Gür, Samet Aydın, Samet Altuntaş
Teknik Direktör: Ömer Ortakudas
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Orduspor: Burak Özsoy, Altan Kılıç, Arda Arslan, Murat Torun, Burak Demireğen, Emre Usta, Oğuz Yılmaz, Kaan Kars, Yasin Öztop, Oluş Şensöz, Furkan Mızrak
Teknik Direktör:
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Hakem: Ahmet Turan Timuroğlu, Adnan Akbulut, Barış Akdağ, Erkan Yılmaz
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