Bandırmaspor - Şanlıurfaspor maç kadroları belli oldu...
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BANDIRMASPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Bandırmaspor - Şanlıurfaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 22. haftasında Bandırmaspor ile Şanlıurfaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Bandırmaspor - Şanlıurfaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 22. haftasında Bandırmaspor ile Şanlıurfaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:00'da Bandırma 17 Eylül Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Murat Özcan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Bandırmaspor: Okan Kocuk, Davıd Deniz Kılınç, Yiğit İsmail Gökoğlan, Brınner Henrıque Santos Souza, Marıno Da Sılva, Fehmi Emre Güngör, Feridun Kıroğlu, Gökhan Yılmaz, Kıvanç Karakaş, Ömer Kandemir, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu

Şanlıurfaspor: Hasan Batuhan Artarslan, Abdulaziz Solmaz, Artun Akçakın, Ovıdıu Andreı Marc, İzzet Yıldırım, Kağan Söylemezgiller, Daudet Ndongala, Tomıc Vjekoslav, Bakary Soro, Fevzi Özkan, Şaban Özel

Teknik Direktör:

Hakem: Murat Özcan, Kamil Çetin, Murat Temel, Burak Taşkınsoy

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