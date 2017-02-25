BANDIRMASPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Bandırmaspor - Şanlıurfaspor maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 22. haftasında Bandırmaspor ile Şanlıurfaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:00'da Bandırma 17 Eylül Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Murat Özcan yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Bandırmaspor: Okan Kocuk, Davıd Deniz Kılınç, Yiğit İsmail Gökoğlan, Brınner Henrıque Santos Souza, Marıno Da Sılva, Fehmi Emre Güngör, Feridun Kıroğlu, Gökhan Yılmaz, Kıvanç Karakaş, Ömer Kandemir, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu
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Şanlıurfaspor: Hasan Batuhan Artarslan, Abdulaziz Solmaz, Artun Akçakın, Ovıdıu Andreı Marc, İzzet Yıldırım, Kağan Söylemezgiller, Daudet Ndongala, Tomıc Vjekoslav, Bakary Soro, Fevzi Özkan, Şaban Özel
Teknik Direktör:
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Hakem: Murat Özcan, Kamil Çetin, Murat Temel, Burak Taşkınsoy
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