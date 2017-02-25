Murat Cavcav: Genç bir babayı kaybetmenin üzüntüsü içindeyim...
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MURAT CAVCAV: GENÇ BİR BABAYI KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİM...

Murat Cavcav: Genç bir babayı kaybetmenin üzüntüsü içindeyim...

Gençlerbirliği'nde geçtiğimiz günlerde vefat eden Ural Nadir'in ardından kulüp başkanı Murat Cavcav, başsağlığı mesajı yayınladı.

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Geçtiğimiz günlerde geçirdiği sağlık sorunları nedeni ile aramızdan ayrılan ve dün toprağa verilen Ural Nadir için Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Murat Cavcav taziye mesajı yayınladı.

Cenazeye gelerek aileye ve dostlarına başsağlığı mesajı veren Murat Cavcav, yayınladığı mesajda da acıyı paylaştığını söyledi.

Murat Cavcav: Genç bir babayı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz

Bugün çok değerli taraftarımız Ural Nadir’i sonsuzluğa uğurladık. Genç bir babayı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Toprağı bol olsun.

Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı

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