BATALLA: "KENDİ FUTBOLUMUZU ORTAYA KOYAMADIK"

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Kasımpaşa’ya 4-0 mağlup olan Bursaspor’un Arjantinli oyuncusu Pablo Batalla, maçın ikinci yarısında öz güven kaybı yaşadıklarını söyledi.

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