BATALLA: "KENDİ FUTBOLUMUZU ORTAYA KOYAMADIK"

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Kasımpaşa’ya 4-0 mağlup olan Bursaspor’un Arjantinli oyuncusu Pablo Batalla, maçın ikinci yarısında öz güven kaybı yaşadıklarını söyledi.
Batalla, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Kendi futbolumuzu ortaya koyamadık. Bireysel olarak da kapasitemiz düştü. Ben de kötü durumdayım. Önümüzde belli maçlar kaldı. Cesur olmak zorundayız. En iyi şekilde bitirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Haziran ayında herkes bireysel analizini yapacaktır. Gidecek mi kalacak mı her şeyi düşünecektir. Bütün maçlarda en iyi performansımızı göstermeliyiz."
Kötü günler geçirdiklerini vurgulayan Arjantinli oyuncu, "Kötü günlerden geçiyoruz. Kırmızı karta kadar hiç de fena götürmediğimiz bir maç vardı. 10 kişi kaldıktan sonrası bizim için kolay olmadı." değerlendirmesinde bulundu.
Maça gelen taraftarların tepkisini normal karşıladığını aktaran Batalla, "Bulunduğumuz durum taraftarların alıştığı bir durum değil. Bunu yadırgamaları ve tepki göstermeleri normal." ifadelerini kullandı.
Arjantinli futbolcu, hakemin performansıyla ilgili bir soruya, "Ben, hakemlerin de insan olduğunu ve onların da hata yapabileceğine inanan biriyim. Bize karşı yapılan hataların yaşattığı zorlukları düşünürsek, hakemlerin bu hataları çok rahat yapabiliyor olması beni düşündürüyor. Hata yapacaklardır ama maçın kaderine etki edecek hataları yaparken bu kadar rahat davranmaları düşündürücü. Sorumlu davranışlar bekliyoruz." şeklinde cevap verdi.
Batalla, Bursaspor’dan ayrılmayı düşünmediğini vurgulayarak "Sadece önümüzdeki karşılaşmaları düşünüyorum. Futbol bugündür ve ben bugünü düşünüyorum. Bugünkü duruma oyuncular olarak biz çare bulamazsak kimse bulamaz. Teknik direktör değişikliği yaşadık ama değişen bir şey olmadı. Demek ki sorun teknik direktörde değilmiş. Bizim düşünmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.