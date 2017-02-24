"Maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettik"
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"MAÇIN BAŞINDAN SONUNA KADAR ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİK"

"Maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettik"

Anadolu Efes Başantrenörü Perasovic, maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettilerini söyledi.

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Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, THY Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Baskonia ekibini 96-85 yendikleri maçta çok iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Perasovic, play-off'a kalma açısından önemli bir maç oynadıklarını dile getirerek, "Konsantrasyonumuz çok yüksekti. Maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettik. Özellikle hücumda çok iyiydik. Hücumda topu çok iyi paylaştık. Rakibin farkı kapatmaya çalıştığı anlarda kritik sayılar bulduk." diye konuştu.

Baskonia Başantrenörü Sito Alonso ise galibiyetinden dolayı Anadolu Efes'i tebrik ederek, "Anadolu Efes iyi olan taraftı. Hep bizden öndeydiler. Hücumdaki performansları çok iyiydi. Bizim bundan sonra özellikle evimizde olan maçlarda iyi olmamız ve kazanmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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