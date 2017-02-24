Claudio Ranieri: "Rüyam bitti"
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CLAUDİO RANİERİ: "RÜYAM BİTTİ"

Claudio Ranieri: "Rüyam bitti"

Eski Leicester City'nin teknik direktörü Claudio Ranieri yaptığı açıklamada Leicester City serüvenini bir rüya olarak niteledi ve bunun sona erdiğini söyledi.

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Eski Leicester City'nin teknik direktörü Claudio Ranieri Liecester City ile yollarının ayrılmasının ardından bir açıklama yayınladı. 

'Rüyam bitti'

'Dün rüyam bitti' diye açıklamasına başlayan  Claudio Ranieri, Liecester City kariyeri boyunca yaşadığı her şeyi çok iyi hatırlayacağını kötü hiç bir şey hatırlamayacağını yazdı. Veda açıklamasında ailesine, yardımcılarına, futbolcularına, medya mensuplarına teşekkür eden Ranieri, Leicester taraftarına da bir parantez açtı.

Taraftarlara çok teşekkür eden Ranieri kendilerine sürekli destek veren Leicester taraftarını hiç unutmayacağını söyledi. 

Claudio Ranieri geçtiğimiz sezon Liecester City ile İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yaşamıştı. 

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