Giresunspor - Elazığspor maçı ardından
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GİRESUNSPOR - ELAZIĞSPOR MAÇI ARDINDAN

Giresunspor - Elazığspor maçı ardından

Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, farkı açamadıkları için rakiplerinin oyunda kaldığını ifade etti.

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TFF 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Elazığspor'u 2-1 mağlup eden Giresunspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, rakipleri karşısında güzel bir mücadele ortaya koyarak 3 puan aldıklarını söyledi.

İldiz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın tahmin ettikleri gibi çok zor geçtiğini belirtti.

Farkı açamadıkları için rakiplerinin oyunda kaldığını ifade eden İldiz, şunları kaydetti:

"Maçın 1-0 devam etmesi rakibimizi oyunda tuttu. Önemli bir pozisyon vermedik ama skoru açamayınca rakip oyunda kaldı. Bir penaltı golüyle eşitlik geldi ancak hemen reaksiyon verdik. Ondan sonra maçın sonlarına doğru biraz baskı yedik, bu da doğaldır. Bu üç puan çok önemli oldu. Bu akşam çok güzel mücadele ettik ve 3 puan aldık."

Elazığspor cephesi

Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş ise Giresunspor karşısında iyi mücadele ettiklerini aktardı.

Sahadan en az 1 puanla ayrılmayı hak ettiklerini vurgulayan Bektaş, "Kazanma adına her şeyi yapmaya çalıştık. Daha atak oynayan takımdık. İki pozisyonda kalemizde iki gol gördük. Bu zeminde böyle futbol oynanır. Hiçbir şekilde topa sahip olamıyorsunuz. Kanat ortası ve şuttan gol yedik. Biraz daha dirençli olmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.
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