Amasya Taşova turu zora soktu
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AMASYA TAŞOVA TURU ZORA SOKTU

Amasya Taşova turu zora soktu

Amasya Taşova YİBO, Hentbol Erkekler Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında Yunanistan'ın Doukas takımına 32-28 yenildi.

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Hentbol Erkekler Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında Amasya Taşova YİBO, deplasmanda Yunanistan'ın Doukas takımına 32-28 yenildi.

Yunanistan'ın Marousi kentindeki Dais Kültür ve Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 18-14 Doukas üstünlüğüyle geçildi. İkinci yarıda farkı kapatamayan Amasya Taşova YİBO, mücadeleden 32-28 mağlup ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncuları, sekizer golle Doukas'tan Zampounis ve Mylonas oldu. Amasya Taşova YİBO'da ise Djuric 7 gol kaydetti.

Rövanş maçı, iki takım arasındaki anlaşma gereği 25 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da yine Marousi'de oynanacak.

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