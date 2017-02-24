Amasya Taşova turu zora soktu

Hentbol Erkekler Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında Amasya Taşova YİBO, deplasmanda Yunanistan'ın Doukas takımına 32-28 yenildi.
Yunanistan'ın Marousi kentindeki Dais Kültür ve Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 18-14 Doukas üstünlüğüyle geçildi. İkinci yarıda farkı kapatamayan Amasya Taşova YİBO, mücadeleden 32-28 mağlup ayrıldı.
Maçın en skorer oyuncuları, sekizer golle Doukas'tan Zampounis ve Mylonas oldu. Amasya Taşova YİBO'da ise Djuric 7 gol kaydetti.
Rövanş maçı, iki takım arasındaki anlaşma gereği 25 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da yine Marousi'de oynanacak.