FERRARİ YENİ F1 ARACINI TANITTI

Ferrari, İtalya'nın Maranello kasabasındaki tesislerinde yaptığı tanıtım töreninde, Formula 1 yarışları için tasarladığı 63’üncü arabasını görücüye çıkarttı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Ferrari’nin kuruluşunun 70. yılına atıfta bulunularak, "Sf70H" adı verilen 2017 sezonu arabası, geçen yılki "Sf-16H" modeline göre Formula 1'deki yeni kurallar dolayısıyla pek çok farklılık gösterdi.

Aracın toplam ağırlığının pilot, içindeki su ve yağ ile 728 kilo olduğu vurgulanırken, yeni araçta diğer sezonlardaki otomobillere göre kırmızı rengin daha yoğun kullanıldığı dikkati çekti.

"Sf70H"de bulunan 062 numaralı motorda, 2016’da kullanılan jeton sistemini terk eden Ferrari, bu durumun sezon içinde mekanik parçaların düzenlenmesinde ve elden geçirilmesinde teknik ekibin elini kolaylaştıracağını ifade etti.

Yeni model araçta tekerlerin de bir önceki modele oranla biraz daha kalınlaştırıldığı bildirildi.

Tanıtımın ardından Ferrari pilotlarından Fin Kimi Raikkonen, basın önünde ilk test sürüşünü yaptı. Raikkonen’in ardından da Alman Sebastian Vettel, Fiorano pistine yeni araçla çıktı. İki pilotun test sürüşlerini, Ferrari Başkanı Sergio Marchionne de izledi.

Formula 1'de yeni sezon 26 Mart’taki Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak.