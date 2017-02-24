EFES, BASKONİA'YA GEÇİT VERMEDİ

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 23. hafta maçında İspanya'nın Baskonia ekibini 96-85 yendi.

Bu sonuçla üst üste 3. maçını kazanan Anadolu Efes ligde galibiyet sayısını 12'ye çıkarırken, Baskonia ise 11. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Baskonia, Beaubois'in basketiyle 3. dakikada 7-2 öne geçti. Rakibine Brown ile karşılık veren Anadolu Efes, 5. dakikada skoru eşitledi: 9-9. Daha sonra karşılıklı basketlerle devam eden mücadelede Can Maxim Mutaf ve Dunston ile etkili olan ev sahibi takım, ilk periyodu 23-21 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe iyi başlayan Anadolu Efes, Heurtel ve Honeycutt ile üst üste bulduğu basketlerle 13. dakikada 32-23 öne geçti. Beaubois ve Hanga'nın sayılarıyla oyunda kalmaya çalışan İspanyol ekibi karşısında Heurtel ve Thomas ile etkili olmayı sürdüren lacivert-beyazlılar, 17. dakikada farkı 10 sayıya (40-30) çıkardı. Anadolu Efes, soyunma odasına 47-38 önde gitti.

Üçüncü periyodun ilk bölümünde Brown, Paul ve Dunston ile skor üreten Anadolu Efes, 23. dakikada (54-41) üstünlüğünü sürdürdü. Baskonia, Hanga ve Voigtmann ile farkı eritmeye çalışırken, Paul, Cedi Osman ve Thomas ile üç sayı çizgisinin gerisinde üst üste basketler bulan lacivert-beyazlı ekip, üçüncü periyodu da 73-60 önde tamamladı.

Etkili performansını son çeyreğe de taşıyan Anadolu Efes, 32. dakikada farkı 17 sayıya (79-62) yükseltti. Kalan sürede oyunun kontrolünü elinde tutan ve farkı kapanmasına izin vermeyen lacivert-beyazlı takım, müsabakadan 96-85 galip ayrıldı.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Sasa Pukl (Slovenya), Tomasz Trawicki (Polonya)

Anadolu Efes: Paul 14, Granger, Cedi Osman 3, Brown 12, Dunston 15, Can Maxim Mutaf 6, Heurtel 21, Honeycutt 16, Kirk, Thomas 9, Doğuş Balbay

Baskonia: Larkin 7, Beaubois 23, Hanga 20, Voigtmann 8, Diop 2, Bargnani 4, Tillie 17, Budinger 4, Blazic, Luz, Laprovittola

1. Periyot: 23-21

Devre: 47-38

3. Periyot: 73-60

5 faulle çıkan: 31.04 Diop (Baskonia)