Çaykur Rizespor - Kayserispor maçı sonrası
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ÇAYKUR RİZESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI SONRASI

Çaykur Rizespor - Kayserispor maçı sonrası

Çaykur Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman, sezon sonuna kadar takıma sahip çıkılmasını istedi.

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Spor Toto Süper Lig'de sahasında Kayserispor'a 4-2 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, "Sezon sonuna kadar takımınıza sahip çıkın. Bu takım küme düşmeyecek. Yere düştük, yerden kalkacak gücümüz ve bilgimiz var." dedi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, karşılaşmaya iyi başladıklarını vurgulayarak, "İlk yarı içeri geride girmemeliydik. Yediğimiz gollerde oyun içerisinde küçük hatalar yapıyoruz. Devam eden bölümde küçük hatalar pahalıya patlıyor. İkinci yarı direkten dönen top gol olsa çok farklı olacaktı." diye konuştu.

Bulundukları durumdan memnun olmadığını kaydeden Karaman, şunları kaydetti:

"Tabelada iyi durmuyoruz. 'İstifa' söylemleri olabilir ama kulüp başkanı ile ilgili sert cümleler ifade etmek son derece yanlış. Bu yanlışa takımın kaptanı Kweuke örnek bir hareket gösterdi. Golden sonra hocasına geldi, tribünde başkanını gösterdi. Sonra taraftara 'Bizi destekleyin' dedi. Bir avantaj maçını kaybettik. Sezon sonuna kadar takımınıza sahip çıkın. Bu takım küme düşmeyecek. Yere düştük, yerden kalkacak gücümüz ve bilgimiz var."

Kayserispor cephesi

Kayserispor Teknik Sorumlusu Hakan Ertürk, ikinci yarının flaş ekibi olduklarını ve Rize deplasmanına da kazanma isteğiyle geldiklerini söyledi.

İkinci yarıda iyi oynamadıklarını ve yanlış pas tercihleri yaptıklarını aktaran Ertürk, şöyle konuştu:

"Geriye düştüğümüz maçta öne geçmeyi ve kazanmayı başardık. Artık yukarılarda kendimize yer arıyoruz. Aşağıdan hızla uzaklaşacağız. Penaltı golüyle Çaykur Rizespor'a umut verdik. Sonrasında tekrar toparlandık ve 4-2 kazanmayı başardık."
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