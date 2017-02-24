Schalke, Bentaleb'i kadrosuna kattı
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SCHALKE, BENTALEB'İ KADROSUNA KATTI

Schalke, Bentaleb'i kadrosuna kattı

Schalke 04, sezon başında İngiltere'nin Tottenham takımından kiraladığı Nabil Bentaleb'i 4 yıllığına renklerine bağladı.

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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04, Cezayirli orta saha oyuncusu Nabil Bentaleb'i 2021 yılına kadar kadrosuna kattı.

Schalke 04 Kulübünden yapılan açıklamada, 2016-2017 sezonu için Tottenham'dan kiralanan 22 yaşındaki Bentaleb ile 4 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi. Alman ekibi, futbolcunun bonservis bedeliyle ilgili bir paylaşımda bulunmadı.

Profesyonel futbol hayatına Tottenham'da başlayan Cezayirli futbolcu, bu sezon Schalke 04 formasıyla 27 maça çıkıp, 5 gol kaydetti.

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