SCHALKE, BENTALEB'İ KADROSUNA KATTI

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04, Cezayirli orta saha oyuncusu Nabil Bentaleb'i 2021 yılına kadar kadrosuna kattı.
Schalke 04 Kulübünden yapılan açıklamada, 2016-2017 sezonu için Tottenham'dan kiralanan 22 yaşındaki Bentaleb ile 4 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi. Alman ekibi, futbolcunun bonservis bedeliyle ilgili bir paylaşımda bulunmadı.
Profesyonel futbol hayatına Tottenham'da başlayan Cezayirli futbolcu, bu sezon Schalke 04 formasıyla 27 maça çıkıp, 5 gol kaydetti.