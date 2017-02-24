KONYASPOR BİLET FİYATLARINI DÜŞÜRDÜ

Trabzonspor maçı için misafir takım seyirci bileti fiyatını 900 lira olarak belirleyen Konyaspor Kulübü, bordo-mavili taraftarının mağdur olmaması amacıyla bilet fiyatının 120 liraya düşürüldüğünü bildirdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Konyaspor Kulübü olarak bir süredir attıkları sporda centilmenlik adımlarının aksine, haksız ve orantısız cezalar alındığı belirtildi.

Buna karşı ses getiren bir tepki olarak, misafir takım taraftarlarına yüksek fiyatlı bilet uygulamasında bulunulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Muhataplarının aksine, Atiker Konyaspor camiasının ve Konya halkının içindeki vicdan ve adalet duygusu hiçbir zaman ölmeyecektir. Trabzonspor'un değerli başkanı Sayın Muharrem Usta'nın yaptığı yapıcı açıklamalar, Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Sayın İbrahim Usta'nın ısrarlı ricaları tarafımızca dikkate alınmıştır. Şehrimizin yöneticilerinin, Spor Genel Müdürümüzün ve büyük Konyaspor taraftarının da görüşünü alarak ama her şeyden önce dost olarak gördüğümüz ve yarınki maçta centilmence yalnızca kendi takımını destekleyeceğini umduğumuz Trabzonspor taraftarının mağdur olmaması amacıyla 900 lira olan bilet fiyatını, 120 liraya düşürmüş bulunmaktayız. Umarız ki adalet dağıtmakla görevli kişi ve kurumlar bizleri bir daha bu tür önlemler almak durumunda bırakmazlar."