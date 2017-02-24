"ALEM NE DERSE DESİN BİZ ŞAMPİYONUZ"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, 2010-2011 sezonunu işaret ederek, "Alem ne derse desin, biz şampiyonuz." dedi.

Muharrem Usta, Beşiktaş'ta Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde "Efsane Avni Aker'e Veda" belgeselinin galasında yaptığı konuşmada, Trabzonspor'un 6. şampiyonluğunu kazandığı 1983-1984 sezonunda üniversite öğrencisi olduğunu hatırlatarak, "Üniversiteye gittiğim yıl 6. şampiyonluğumuzdu. Yedinci şampiyonluk bizim için çok önemli. Ondan hiç vazgeçmedik. Alem ne derse desin biz şampiyonuz." ifadelerini kullandı.

"Efsane Avni Aker'e Veda" belgeselinin önemine dikkati çeken Usta, "Trabzon ve Trabzonspor özetle bir dünya markası. Nereye gitsek Trabzon, Ankara, İstanbul, yurt dışında hayranlarımız var. Bugün bizi burada buluşturan bordo-mavidir ve yaşadığımız şampiyonluklardır. Büyük bir çınarı konuşuyoruz. Bundan sonra daha da büyük duruma getirmek için çalışacağız." diye konuştu.