KASIMPAŞA 4 - BURSASPOR 0

Kasımpaşa 4 - Bursaspor 0
Spor Toto Süper Lig 22. haftasında Kasımpaşa ile Bursaspor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kasımpaşa 4-0 kazandı.
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Cristian Titi, Veysel Sarı, Loret Sadiku, Abdullah Durak, Andre Castro (71' Cristian Guanca), Strahil Popov, Tunay Torun, Bengali Koita (83' Turgut Doğan Şahin), Adem Büyük (83' Samuel Eduok)
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
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Bursaspor: Harun Tekin, Tomas Sivok, Aziz Behich, Ertuğrul Ersoy, Onur Atasayar (46' Şamil Cinaz), Ricardo Faty, Pablo Batalla, Cristobal Jorquera (74' Sinan Bakış), Bogdan Stancu, Boban Jovic, Kubilay Kanatsızkuş (68' Mert Örnek)
Teknik Direktör: Mutlu Topçu
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Hakem: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, İsmail Şencan, Mustafa Öğretmenoğlu
Goller: DK 44: Cristian Titi (Kasımpaşa), DK 63: Bengali Koita (Kasımpaşa), DK 68: Bengali Koita (Kasımpaşa), DK 77: Tunay Torun (Kasımpaşa)
Sarı Kartlar: DK 34: Adem Büyük (Kasımpaşa), DK 64: Şamil Cinaz (Bursaspor), DK 69: Tomas Sivok (Bursaspor)
Kırmızı Kart: DK 42: Ertuğrul Ersoy (Bursaspor)
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