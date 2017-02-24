Çaykur Rizespor 2 - Kayserispor 4
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ÇAYKUR RİZESPOR 2 - KAYSERİSPOR 4

Çaykur Rizespor 2 - Kayserispor 4

Spor Toto Süper Lig 22. haftasında Çaykur Rizespor ile Kayserispor Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kayserispor 4-2 kazandı.

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Çaykur Rizespor 2 - Kayserispor 4

Spor Toto Süper Lig 22. haftasında Çaykur Rizespor ile Kayserispor Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kayserispor 4-2 kazandı.

Çaykur Rizespor: Abdoulaye Diallo, Özgür Çek (77' Davide Petrucci), Ahmet İlhan Özek, Mohamed Ali Yaakoubi, Godfrey Oboabona, Nosa Igiebor, Jakob Jantscher (57' Oğulcan Çağlayan), Recep Niyaz, Bright Edomwonyi (68' Dhurgham Ismail), Marwane Saadane, Leonard Kweuke

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Kayserispor: Ali Ahamada, Larrys Mabiala, Jean-armel Kana-biyik, Hakan Aslantaş, Erkan Kaş (87' Levent Gülen), Umut Bulut, Güray Vural, Rajko Rotman, Deniz Türüç (84' Landry N'guemo), Raheem Lawal (69' Samba Sow), Welliton Soares

Teknik Direktör: Hakan Ertürk

Hakem: Halil Umut Meler, Ali Saygın Ögel, Erdinç Sezertam, Bülent Birincioğlu

Goller: DK 5: Leonard Kweuke (Çaykur Rizespor), DK 15: Raheem Lawal (Kayserispor), DK 43: Güray Vural (Kayserispor), DK 76: Welliton Soares (Kayserispor), DK 90: Welliton Soares (Kayserispor), DK 90: Leonard Kweuke (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: DK 23: Hakan Aslantaş (Kayserispor), DK 27: Bright Edomwonyi (Çaykur Rizespor), DK 51: Welliton Soares (Kayserispor), DK 85: Davide Petrucci (Çaykur Rizespor)

Kırmızı Kart: DK 67: Ahmet İlhan Özek (Çaykur Rizespor)

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