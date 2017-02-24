Giresunspor 2 - Elazığspor 1
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GİRESUNSPOR 2 - ELAZIĞSPOR 1

Giresunspor 2 - Elazığspor 1

TFF 1. Lig 22. haftasında Giresunspor ile Elazığspor Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Giresunspor 2-1 kazandı.

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Giresunspor 2 - Elazığspor 1

TFF 1. Lig 22. haftasında Giresunspor ile Elazığspor Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Giresunspor 2-1 kazandı.

Giresunspor: Eser Altın, Hüsamettin Tut, Berkan Yıldırım, Özgür Yılmaz (34' Cihan Can), Onur Demir, Panajotis Dimitriadis, David Abwo (84' Isaac Promise), Recep Aydın, Dodo, Volkan Okumak (67' Dilaver Güçlü), Özgürcan Özcan

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Elazığspor: Serdar Kulbilge, Murat Kalkan, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Mehmet Yiğit, Aldin Cajic, Gilles Binya (86' Alpaslan Öztürk), Çağrı Ortakaya (55' Youssef Yeşilmen), Tom Silva, Hakan Bilgiç, Lamine Diarra (82' Mesut Saray), Olanrewaju Kehinde

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Hakem: Hakan Ceylan, Bahtiyar Birinci, Hüsnü Emre Çelimli, Kadir Sağlam

Goller: DK 20: Dodo (Giresunspor), DK 80: Olanrewaju Kehinde (Elazığspor), DK 82: Recep Aydın (Giresunspor)

Sarı Kartlar: DK 34: Çağrı Ortakaya (Elazığspor), DK 36: Aldin Cajic (Elazığspor), DK 36: Cihan Can (Giresunspor), DK 65: Gilles Binya (Elazığspor), DK 78: Murat Kalkan (Elazığspor), DK 79: Hüsamettin Tut (Giresunspor), DK 86: Olanrewaju Kehinde (Elazığspor)

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