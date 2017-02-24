ŞİKEDE KUMPAS DAVASINDA ARA KARAR VERİLDİ!

"Futbolda şike" soruşturmasında "kumpas" kurduğu iddiasıyla 15’i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada, ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanık Lokman Yanık’ın tahliyesine karar verdi.

"Futbolda şike" soruşturmasında "kumpas" kurduğu iddiasıyla 15’i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada, ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanık Lokman Yanık’ın tahliyesine karar verdi.



Aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ’nin de bulunduğu tüzel kişilerin tamamının katılma talepleri reddedildi. Gerçek kişilerin ise suçtan zarar gördükleri gerekçesiyle katılma taleplerinin kabul edilmesine karar verildi.



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonunda görülen davanın 5’inci celsesi sona erdi. Davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Lokman Yanık’ın tahliyesine karar verdi. Diğer tutuklu sanıkların ise savunmalarının alınmamış olması, mevcut delil durumu, tutukluluk halini gerektirecek kuvvetli suç şüphesinin varlığı gibi gerekçelerle tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan Ekrem Açıkel, Memet Oyan hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin de kaldırılmasına karar verdi.



Mahkeme, Fenerbahçe Spor Kulübü A.Ş., Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği, Fenerbahçe Spor Ürünleri (Fenerium) A.Ş., ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği gibi tüzel kişiliklerin katılma talebinin suçtan zarar görmedikleri gerekçesiyle reddine karar verdi. Aralarında Aziz Yıldırım, Ümit Karan, İbrahim Akın, Mecnun Otyakmaz gibi isimlerin de bulunduğu birçok kişinin ise, kişilere karşı suçlardan olan "iftira", "hukuka aykırı verileri kaydetme", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından ayrı ayrı kabul edilmesine hükmetti.



Mahkeme heyeti, duruşmaların 22 Mayıs’ta Silivri’de 5 gün sürecek şekilde görülmesini kararlaştırdı.



DHA