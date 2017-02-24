Erzurumspor’dan Ronaldinho bombası!
﻿
Site İçi Arama
﻿

ERZURUMSPOR’DAN RONALDİNHO BOMBASI!

Erzurumspor’dan Ronaldinho bombası!

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da herkes bugün İstanbulspor ile oynanacak maça kilitlendi.

319 Okunma

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Ali Demirhan  "Şampiyonluk yolunda azim ve kararlılıkla yürüyüşümüze devam edeceğiz. Taraftarlarımızı İstanbulspor maçına bekliyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bugün İstanbulspor ile oynanacak maça kilitlenmiş durumda. Ligde 1 maç fazlası ve 2 puan farkla İstanbulspor’un önünde liderlik koltuğunda oturan Dadaşlar, bu maçı kazanmaları halinde son 10 haftaya büyük bir avantaj ve de moralle girecek.  Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Ali Demirhan, "Şampiyonluk yolunda azim ve kararlılıkla yürüyüşümüze devam edeceğiz. Taraftarlarımızı Pazar günü İstanbulspor maçına bekliyoruz" dedi.  Demirhan, sezon başından beri Yönetim Kurulu olarak yapılan transferlerle şampiyonluğu hedeflediklerini açıkladı.

"ALIN TERİMİZ VAR, ŞAMPİYONLUK HAKKIMIZ"

Demirhan "Çok zor günlerden geldik. Çıta çok yukarılara çıktı, ama şımarmayacağız. Kulübümüzün Onursal Başkanı Sayın Mehmet Sekmen’in ifade ettiği gibi ‘Şampiyonluk bu şehrin ruhunda var’ sloganımızla ligde kalan 11 maçımızı da alarak şampiyon olacağız. Erzurumspor Kulübü’nde herkesin bir alın teri var. Bu alın terini şampiyonluk coşkusu ile yaşamak istiyoruz. Hedeflerimiz büyük. Önce TFF 1. Lig sonra Süper lige çıktığımızda inşallah o günleri görmek bana nasip olur. Başta Ronaldinho olmak üzere dünya yıldızlarını Erzurumspor’a transfer edeceğim" dedi.

ERZURUM, (DHA)

ETİKETLER #BB Erzurumspor
Futbolda yeni hafta heyecanı başlıyor
Spor Toto 2. Lig hakemleri açıklandı
Spor Toto 2. Lig'de görünüm
BB Erzurumspor 2 - Ofspor 1
BB Erzurumspor - Ofspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Futbolda haftanın programı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿