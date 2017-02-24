İşte Çaykur Rizespor - Kayserispor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR - KAYSERİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Çaykur Rizespor - Kayserispor maçında ilk 11'ler

Spor Toto Süper Lig 22. haftasında Çaykur Rizespor ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Çaykur Rizespor - Kayserispor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Çaykur Rizespor - Kayserispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 22. Haftasında Yeni Rize Şehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni Rize Şehir

Çaykur Rizespor: Abdoulaye Dıallo, Godfreyıtama Oboabona, Jakob Janster, Leony Leonard Kweuke, Marwane Saadane, Recep Niyaz, Mohamed Alı Yakoubı, Osagıe Brıght Edomwonyı, Nosakhare Emmanuel Igıebor, Özgür Çek, Ahmet İlhan Özek

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Kayserispor: Adewole Raheem Lawal, Rajko Rotman, Larrys Destın Mabıala, Umut Bulut, Deniz Türüç, Wellıton Soares Moraıs, Alı Nadhoım Ahamada, Erkan Kaş, Hakan Aslantaş, Jean Armel Kana Bıyık, Güray Vural

Teknik Direktör: Hakan Ertürk

Hakem: Halil Umut Meler, Ali Saygın Ögel, Erdinç Sezertam, Bülent Birincioğlu

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