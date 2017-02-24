TÜRKOĞLU'NDAN TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Gerçekten sporu seven ve destekleyen şehirlerde takımlarımızın olmasını isteriz." dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ı ziyaret eden Türkoğlu, Mersin'de oynanan Türkiye Basketbol 1. Ligi Federasyon Kupası Final Grubu müsabakalarına verdiği desteklerden dolayı başkana teşekkür etti.

Mersin'de kaliteli bir erkek basketbol takımı kurulabilmesi için üzerilerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını ifade eden Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Anadolu'da, Süper Lig olmasa bile onun bir altındaki liglerde mücadele edebilecek takımların sayısını 30'a kadar çıkarmak istiyoruz. Gerçekten sporu seven ve destekleyen şehirlerde takımlarımızın olmasını isteriz. Mersin de bu konuda bizim öncelikli kentlerimiz arasında yer alıyor. Çünkü Mersin'de sporun her branşına yoğun ilgi var ama maalesef başarı konusunda yetersiz kalması bu konuyu gölgeliyor. Bizler de bu konulara karşı sizlerle fikir alışverişi yaparak, ortak çözüm projeleriyle Mersin'in spor kenti olması konusunda gereken desteği vermeye hazırız."

Başkan Kocamaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Mersin'in kadın ve erkek basketbol takımları hakkında bilgiler verdi.

Bazı paydaşların kentin takımlarına karşı duyarsız kaldığını aktaran Kocamaz, "Basketbol takımlarımız elinden geleni yapıyor ama ücretsiz otobüs kaldırmamıza rağmen çoğu maçta beklediğimiz sayıda taraftara erişemiyoruz. Bu da elbette başarıyla alakalı ve başarı için de güçlü bir maddi zemin şart." diye konuştu.

Kocamaz, Türkoğlu ve TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan'a zemzem suyu ikramında bulunarak, Nusret Mayın Gemisi maketi hediye etti. Türkoğlu da Kocamaz'a 15 numaralı "Burhanettin Kocamaz" yazılı milli takım forması ve basketbol topu verdi.