"OLYMPİAKOS GENÇ VE POTANSİYELİ OLAN İYİ BİR TAKIM"

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleştikleri Olympiakos'u eleyerek bir üst tura yükselmek istediklerini söyledi.

Albayrak, iyi bir eşleşme olduğunu belirterek, "Ülkemizi tek başımıza temsil eden kulüp olduğumuz için sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek üst tura yükselmek istiyoruz." dedi.

Yunanistan temsilcisi ile iyi ilişkilere sahip olduklarını ifade eden Albayrak, "Başkanımız Fikret Orman ve rakibimizin başkanı yakın arkadaş. Dostluğumuz olan bir kulüple eşleştik. Bu sezon hazırlık maçında da karşılaştık. Birbirimizi tanıyoruz. Olympiakos genç ve potansiyeli olan iyi bir takım. Buraya tesadüfen gelmediler. Biz de iyi bir takımız. Az hata yapan taraf üst tura çıkacak." yorumunda bulundu.

Albayrak, bu kuranın içine doğduğunu ve maç izleme ekibinden iki kişiyi Osmanlıspor-Olympiakos mücadelesini takip etmesi için görevlendirdiğini belirterek, "Rakibimizle ilgili her türlü bilgiye sahibiz." ifadesini kullandı.

Olympiakos'un Twitter hesabından, Osmanlıspor maçının ardından Yunanca ve İngilizce paylaşılan, "Tüm Yunanlar için bir zafer. Yunanistan nasıl kazanılacağını bilir." mesajıyla ilgili olarak Beşiktaşlı yönetici, "Büyük konuşmayacaksın, her zaman karşına bir şekilde çıkar. Mütevazı olmak lazım." değerlendirmesini yaptı.

Süper Lig ya da UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu arasında bir ayrım yapmadıklarının altını çizen Albayrak, "Lige önem veriyoruz, UEFA Avrupa Ligi'ni önemsemiyoruz, diye bir durum yok. Beşiktaş Kulübünün başkanının, hocasının, futbolcusunun tek hedefi her platformda şampiyon olmaktır." şeklinde konuştu.

Derbi değerlendirmesi

Galatasaray ile pazartesi günü oynayacakları derbi maçla ilgili de değerlendirmede bulunan Albayrak şunları söyledi:

"Galatasaray deplasmanına avantajlı gidiyoruz. İnşallah orada galip gelerek daha da avantajlı oluruz. Kolay maç olmayacak. Galatasaray şampiyonluğa tutunmak için puan farkını kapatmak isteyecek. Çok iyi bir maç olacak. Umarım hakemin ön planda olmadığı, futbolun konuşulduğu bir derbi günü olur. Herkesin keyif alacağı bir maç olmasını bekliyoruz. Hepimiz hakemleri, hakem hatalarını konuşmaktan bıktık. Adaletli, hakemin gördüğünü çaldığı bir maç istiyoruz. Derbiye iyi hazırlanıyoruz. İnşallah galip gelir ve avantajlı bir şekilde geri döneriz."