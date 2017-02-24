ANKARAGÜCÜ'NDEN VALİ TOPACA'YA ZİYARET

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara Valisi Ercan Topaca’yı makamında ziyaret etti.

Foto Albümü Ankaragücü'nden Vali Topaca'ya ziyaret 8 FOTO

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca’yı makamında ziyaret etti.

Ankaragücü'nün son durumunu, geldiği noktayı ve hedeflerini paylaşan Başkan Mehmet Yiğiner, Vali Topaca'dan Sarı-Lacivertli kulübe destek olacağına ve maçlara geleceğini dair söz aldı.

Yiğiner, Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca’ya göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ankara Valisi Ercan Topaca, "80'li yıllardan beri Ankaragücü’nü takip ediyorum. Ankaragücü’nün başarılı olması için de imkanlarımız dahilinde elimden gelen desteği vereceğim" dedi.

Ankaragücü yöneticileri, Vali Ercan Topaca’ya Başkent ekibinin formasını ve atkısını hediye etti.