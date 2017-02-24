Ankaragücü'nden Vali Topaca'ya ziyaret
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARAGÜCÜ'NDEN VALİ TOPACA'YA ZİYARET

Ankaragücü'nden Vali Topaca'ya ziyaret

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara Valisi Ercan Topaca’yı makamında ziyaret etti.

447 Okunma

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca’yı makamında ziyaret etti.

Ankaragücü'nün son durumunu, geldiği noktayı ve hedeflerini paylaşan Başkan Mehmet Yiğiner, Vali Topaca'dan Sarı-Lacivertli kulübe destek olacağına ve maçlara geleceğini dair söz aldı.

Yiğiner, Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca’ya göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ankara Valisi Ercan Topaca, "80'li yıllardan beri Ankaragücü’nü takip ediyorum. Ankaragücü’nün başarılı olması için de imkanlarımız dahilinde elimden gelen desteği vereceğim" dedi.

Ankaragücü yöneticileri, Vali Ercan Topaca’ya Başkent ekibinin formasını ve atkısını hediye etti.
Futbolda yeni hafta heyecanı başlıyor
Ankaragücü, Niğde Valiliği'ne ateş püskürdü!
Spor Toto 2. Lig hakemleri açıklandı
Ankaragücü'nde topa ve rakibe baskı çalışması
2
"Ankara'ya arzulanan kupayı getirmemiz lazım"
3
"Ankara'yı yönetenler Ankaragücü'ne sahip çıkmalı"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿