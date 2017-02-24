Ural Nadir ebediyete uğurlandı
﻿
Site İçi Arama
﻿

URAL NADİR EBEDİYETE UĞURLANDI

Ural Nadir ebediyete uğurlandı

Dün sabah yitirdiğimiz Gençlerbirliği tribünlerinin sevilen ismi ve kongre üyesi Ural Nadir, bugün ebediyete uğurlandı.

498 Okunma

Dün sabah yitirdiğimiz Gençlerbirliği tribünlerinin sevilen ismi ve kongre üyesi Ural Nadir, bugün ebediyete uğurlandı.

Çankaya'nın Oran semtinde bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevinde gercekleşen cenaze töreninin ardından Karşıyaka mezarlığına defnedilen Ural Nadir’in cenazesine Gençlerbirliği Baskanı Murat Cavcav, Basın Sözcüsü Hakan Kaynar, Taraftarlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kaya ve Taraftarlardan Sorumlu Üye Canpolat Aras da katıldı.

Binlerce Gençlerbirliği taraftarının katıldığı cenazede Alkaralar'dan Ural Nadir, son yolculuğuna uğurlandı.
Murat Cavcav: "Bir lirayı, on lira gibi harcayacağız"
Futbolda yeni hafta heyecanı başlıyor
"Şikede Kumpas" davası devam ediyor
Gençlerbirliği, duran top çalışması yaptı
22. hafta hakemleri açıklandı!
C BLOK URAL’SIZ KALDI…
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿