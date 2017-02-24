URAL NADİR EBEDİYETE UĞURLANDI

Dün sabah yitirdiğimiz Gençlerbirliği tribünlerinin sevilen ismi ve kongre üyesi Ural Nadir, bugün ebediyete uğurlandı.
Çankaya'nın Oran semtinde bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevinde gercekleşen cenaze töreninin ardından Karşıyaka mezarlığına defnedilen Ural Nadir’in cenazesine Gençlerbirliği Baskanı Murat Cavcav, Basın Sözcüsü Hakan Kaynar, Taraftarlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kaya ve Taraftarlardan Sorumlu Üye Canpolat Aras da katıldı.
Binlerce Gençlerbirliği taraftarının katıldığı cenazede Alkaralar'dan Ural Nadir, son yolculuğuna uğurlandı.