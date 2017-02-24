FETHİ SEKİN ANISINA YOL KOŞUSU

Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Handan Ak, İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile 1 Mart Çarşamba günü düzenleyecekleri "Kahraman Şehitlerimiz Adına Şehit Polis Fethi Sekin Yol Koşusu"nun her yıl 5 Ocak'ta "Fethi Sekin Anma Koşusu" adıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

Prof. Dr. Ak, Ege Üniversitesi Rektörlüğünde düzenlediği basın toplantısında, İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak'taki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve diğer kahraman şehitleri anmak üzere 1 Mart'ta "Kahraman Şehitlerimiz Adına Şehit Polis Fethi Sekin Yol Koşusu" düzenleyeceklerini hatırlattı.

Koşunun, Ege Üniversitesi Kampüsü Spor Bilimleri Fakültesi önünde saat 10.00'da başlayacağını kaydeden Prof. Dr. Ak, şöyle konuştu:

"Koşu parkuru toplam 11 kilometredir. Ege Üniversitesi kampüsünden başlayıp, İzmir Adliyesi önünden geçilerek, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi önünde sona erecek. Türkiye Atletizm Federasyonu ve Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği yarışma kurallarına uygun olacak yol koşusuna başvurular ücretsiz olup, bu etkinlik her yıl 5 Ocak'ta 'Fethi Sekin Anma Koşusu' olarak düzenlenecek ve geleneksel hale getirilecektir."

Şimdiye kadar 450 kişinin başvuru yaptığını kaydeden Prof. Dr. Ak, yarışacak isimler arasında milli sporcular Sümeyye Erol, Ege Bakıcı, İpek Öztosun ve Nağme Burguç'un da bulunduğunu sözlerine ekledi.