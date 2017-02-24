Giresunspor - Elazığspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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GİRESUNSPOR - ELAZIĞSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Giresunspor - Elazığspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 22. haftasında Giresunspor ile Elazığspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Giresunspor - Elazığspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 18:00'da başlayacak Giresunspor - Elazığspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 22. Haftasında Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hakan Ceylan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Giresun Atatürk

Giresunspor: Panajotıs Dımıtrıadıs, Volkan Okumak, Davıd Solomon Abwo, Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Özgür Can Özcan, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut, Eser Altın

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Elazığspor: Serdar Kulbilge, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Aldın Cajıc, Hakan Bilgiç, Bınya Augustın Gılles, Olanrewaju Muhammed Kehinde, Mehmet Yiğit, Çağrı Ortakaya, Murat Kalkan, Lamine Dıarra, Wellıngton Brıto Da Sılva

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Hakem: Hakan Ceylan, Bahtiyar Birinci, Hüsnü Emre Çelimli, Kadir Sağlam

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