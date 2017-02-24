BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ OLYMPİAKOS'U TANIYALIM

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan tek temsilcimiz olan Beşiktaş, son 32 turunda Osmanlıspor'u 0-0 ve 3-0'lık skorlarla eleyen Yunan ekibi Olympiakos'la eşleşti.

Beşiktaş-Olympiakos eşleşmesi UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunun en zorlu eşleşmelerinden biri oldu. Yunan futbolunun en köklü takımlarından olan Olympiakos, Avrupa arenasında sıklıkla gördüğümüz, Türk futbolseverlerin çok da yabancı olmadığı bir ekip. Olympiakos, kendi ligini 2011yılından beri şampiyon tamamlıyor.



Macerasına Şampiyonlar Ligi'nde başladı



UEFA sıralamasında 26. sırada sırada yer alan Yunan temsilcisi Olympiakos, liginde zirvede ve şampiyonluğun en güçlü adayı. Avrupa serüvenine UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başlayan Yunan temsilcisi 3'üncü ön eleme turunda, İsrail takımı Hapoel Be'er Sheva'ya elenmişti.



UEFA Avrupa Ligi'nde APOEL Nicosia, Young Boys ve FC Astana'nın bulunduğu grubu ikinci sırada tamamlayıp son 32 turuna kalan Olympiakos, temsilcimiz Osmanlıspor'la evinde 0-0 berabere kalıp, Ankara'da 3-0 kazanarak turu geçmişti. Yunan ekibi maçlarını 32 bin kişi kapasiteli Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynuyor.

Olympiakos kadrosunda tanıdık isimler göze çarpıyor. Son iki sezonu Trabzonspor'da geçiren Oscar Cardozo, Yunan ekibinin en önemli gol silahı. Olympiakos'un bir diğer önemli gol ayağı ise Nijeryalı Brown Ideye.



Olympiakos yönetimi, sezon başında 40 yaşındaki İspanyol Teknik Direktör Victor Sanchez ile yolların ayrılmasından bir gün sonra Paulo Bento'yu göreve getirdi.



2005-2009 yıllarında ülkesinin Sporting Lizbon kulübü ve 2010-2014 yıllarında Portekiz Milli Takımı'nı çalıştıran 47 yaşındaki Bento, Mayıs ayından beri de Brezilya ekibi Cruzeiro'nun Teknik Direktörlüğü'nü yapıyordu.